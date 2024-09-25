餐廳大叔爽煲煙！女食客勸阻無效遭飛擲瓷碗　網民怒斥：必須刑拘

許多餐廳以及室內場所都嚴禁吸煙，不過湖南日前有女子和友人在餐廳用膳，難忍其中一位食客不斷吸煙，被煙味熏着，加上店內有張貼「禁止吸煙」標貼，遂上前試圖勸阻，不過對方未有理會，她只好求助服務員。服務員之後再向該男子反映，強調店內是禁止吸煙，惟對方「大聲夾惡」，服務員被罵到連連後退。



女子和友人之後疑因拿起手機偷拍觸怒對方，男子繼而向其方向飛擲瓷碗，幸好她躲避及時才沒有受傷，但即時報警。雖然男子在警方要求下有向其道歉，但她不滿對方態度敷衍，並再次到公安局表達訴求，要求涉事男子向她作公開書面道歉。警方現正調查事件，承諾下周再次聯絡她交代。



湖南有男子於餐廳內吸煙，女食客勸阻無效後拍下情況，遭男子以拿起瓷碗猛擲，幸無受傷。（微博影片截圖）

女食客勸阻吸煙被無視

綜合內地媒體報道，事發於9月18日（上周三），湖南長沙市姓陳女士與友人在粉麵店用餐，發現有男子不停在店內吸煙，勸阻無效更遭對方擲碗攻擊。店內的閉路電視畫面可見，陳女士當時和2名友人坐在4人位用膳，1名身穿白色背心上衣男子則和家人在吃飯，而店內貼有「禁止吸煙」標貼。陳女士和友人曾以口頭提醒對方不要吸煙，不過被對方無視，於是求助餐廳服務員，服務員再上前向男子強調，餐廳範圍內不准吸煙，但對方沒有收斂，更破口大罵，服務員被罵到連連後退。

被揭偷拍遭怒擲瓷碗

男子之後見被陳女士一行人以電話偷拍他，疑因此被惹怒，便拿起桌上的碗怒擲向陳女士方向。男子妻子以及兒子見狀即時上前制止，但男子怒氣沖沖，不斷走近陳女士喝罵，又質疑「抽了這麼多（根煙），沒人說我」，之後1名疑似店長男士上前調停，陳女士三人離開座位，致電報警求助。

男子怒擲瓷碗，現場遺下瓷碗碎片。（網上圖片）

陳女士事後表示，店內牆上貼有「禁止吸煙」標示，加上「當時地上已經有8根煙頭了，我們被熏得實在受不了了」，所以便和朋友上前勸阻，不過對方沒有回應，她們只好讓服務員再次上前提醒。詎料服務員向對方反映問題後，男子動怒斥責：「我都在這抽了這麼多根煙了，就這3個女在這邊，你們就來幫她說話了」，然後眼見被偷拍，情緒激動便拿起瓷碗，擲向她們方向。她表示，當時幸好有扭頭躲開，碗只是被擲在牆上，但就對此感不忿，「我如果當時扭頭扭慢點兒，就砸到我了」。

女食客要求大叔公開道歉

陳女士和店長隨即報警求助，警方到場後，便將男子夫婦二人帶到警局。她指，當下涉事男子的兒子在店裏承諾會給她們說法，所以彼此交換了微信帳號。陳女士憶述， 事發後接到男子的妻子來電，對方先是替丈夫向她道歉，「他也沒想着砸你們，他有點衝動別介意咯，你和一個老頭計較什麼呢？」，涉事男子則在民警要求下稱：「對不起咯，我如果犯了半點法，我願意繩之以法」。

陳女士不滿對方敷衍的道歉態度，「他的道歉冷漠而漫不經心，讓人難以釋懷，我堅決不能接受這樣的態度」。她還透露，對方兒子當時雖主動說會給個說法，但之後已將其電話號碼封鎖，電話一直處於拒接狀態。她已致電市長熱線反映事件，並尋求當地記者協助，再到公安局表達訴求，要求涉事男子公開向她作書面道歉，接受相應懲罰。警方現已介入調查，承諾下周再就事件聯絡陳女士。

吸煙男的兒子雖承諾會給她們解釋，事後卻被對方拉黑封鎖。（微博影片截圖）

網民：這個男必須刑拘

事件引來內地網民熱議，有人批評於室內吸煙行為，「這個男的必須刑拘，太不像話了」、「公共場所禁止吸煙都多少年了，他還活在大清嗎？要真差這一口煙就活不下去了，就別吃飯先出去續命呀」、「最討厭冷氣房抽的，那個煙味根本流不出去，這些人一點自覺都沒有」。

不過亦有人認為陳女士多管閒事，更不應偷拍對方，「提醒就提醒，但你要偷拍，活該被擲」、「 碰到這種不講理的，即使事後爭取到了權益，受傷的還是自己」、「我也討厭公共場合抽煙的，我可以躲開，但是我不會去管人家，給自己找麻煩」。

（綜合）