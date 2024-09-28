車匙放車內！CCTV揭陌生男偷駕6次仲咁做　女車主2原因決定不追究

這算借還是算偷？雲南1名女車主因貪方便，所以把車匙放在車上，卻發現有人從地庫停車場開走她的車，翻查閉路電視發現是1名陌生男子所為，但對方開車後會將車駛回停車場泊好。警方調查後發現，該男子已「偷駕」女車主的車已多達6次，而且每次開完都會加50人民幣（約55港元）汽油，以免被發現。女車主認為自己沒有實際損失，且對方年紀還小，決定不作追究。事件令網民好奇，為何陌生男不召車而要偷開別人的車，「這車貴嗎？加油的錢不如打車了？」。



停車場閉路電視拍到，有名陌生男子偷偷開走女事主的車。（微博影片截圖）

內媒報道，事發於雲南紅河，9月26日凌晨，車主李女士收到智慧泊車的訊息，發現有人偷開其車輛，其車曾被停泊在某路段，她到地庫停車場檢查發現車不見了，馬上報警。

偷駕車後入油補數

女車主聯絡物管調查閉路電視，發現1名陌生男子在淩晨4時20分把她的車開走，但10分鐘後又開回來還車。警方查問該男子，對方承認偷駕女事主的車多達6次，每次開完後為免被發現，都會去入50人民幣的汽油。

停車場閉路電視拍到，有名陌生男子偷偷開走女事主的車。（微博影片截圖）

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女車主向內媒表示，自己因為貪方便，平日會直接將車匙放在車內，事件中她沒實際損失，而且該男子年紀還小，不打算追究責任。她上傳影片，只是想提醒民眾不要將車匙放在車內。

網民：加油的錢不如打車了

事件令網民嘖嘖稱奇，「偷開後有入油」、「人還怪好」、「鑰匙放車上？還好沒闖禍……」、「協商一下，按次租用，錯開時間嘛」，部份人想起過去發生過類似事件，「以前那個是，車主知道有人開，沒在意，最後一次沒加油，就給報警了」，又認為女事主不應放棄追究，「犯罪必須付出代價」。

有網民好奇，陌生男幫車主入油，為何不自己召車，推測和其座駕品牌有關，「什麼車」、「不懂就問，這車貴嘛，加油的錢不如打車了」，但片段未有透露涉事汽車是甚麼品牌。

（綜合）