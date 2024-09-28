屯門街坊簷篷底避雨排隊等車　撐傘男企車站被斥插隊　獲網民力撐

正值下雨又要等車，不少乘客選擇在附近「有瓦遮頭」的位置避雨，有時甚至會排隊，直到車輛抵達才出去登車。有屯門街坊在網上表示，日前正下大雨，眾人在屯順街近屯門時代廣場的專綫小巴站避雨等車，但1名男子不理會眾人勸阻，撐傘冒雨站在車站位置等車，當小巴到站時，簷篷下的隊伍有人阻止該名男子首先上車，獲得在場乘客支持。



許多網民卻力撐撐傘男，留言指「都唔係企喺個站就唔屬於排隊」、「其實係人多蝦人少」、「佢嘅堅持值得畀佢排第一」。



下雨天1名男子冒雨撐傘站在屯順街近屯門時代廣場專綫小巴站等車，結果被指插隊。（網上圖片）

有屯門街坊在facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」上載圖片和交代事件，被其他網民轉載至其他群組，圖中可見，當時正下大雨，1名男子冒雨撐傘站在屯順街近屯門時代廣場的專綫小巴站，該名上載者表示，其他候車乘客在旁邊商場簷篷下排隊，等候來往屯門富泰邨及屯門市中心、新界專綫小巴46號，見到該名男子「插隊」，形容「眾人勸都唔聽話」。

當小巴到站時，簷篷下的隊伍有1名大媽立即上前，不容許該名男子率先上車，上載者大讚「好正義」。

但大量網民持相反意見，留言指「人哋真正喺度排緊隊喎」、「成班用眼神排隊？」、「冇擔遮嗰位點解唔攞站頭個站牌，行入去簷篷底話嗰度係頭位？」、「講真唔係企喺個牌到，唔係搭開嘅人未必知啲人避雨走咗去後面排」。

（綜合）