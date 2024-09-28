1人拍卡兩人過閘！港鐵男女並排過大型閘機　目擊者：手法成熟！

乘車要支付車資是常識吧？惟最近有網民發文，表示日前目擊1對情侶在港鐵站「兩個人一齊過闊閘機」，並形容該對男女的逃票舉動相當自然，「手法成熟」，應為慣犯，男子負責拍卡，女子則挽着男方的手，2人並排一起使用供攜帶大型行李的乘客及殘疾人士使用的闊閘機。



1名網民日前目擊1對情侶在港鐵站「兩個人一齊過闊閘機」，並形容該對男女的逃票舉動相當自然，應為慣犯。（Threads）

目擊者：二人同行一人價錢

樓主在社交平台Threads發文，表示日前在港鐵站首次目擊有人逃票。他稱事發當時1對男女在站內出閘，「兩個人一齊過闊閘機」，男子負責拍卡，女子則挽着男方的手，並排通過供攜帶大型行李的乘客及殘疾人士使用的闊閘機。樓主形容「呢對情侶相當自然，手法成熟，應該係老手」，在文中笑言「認真二人同行一人價錢」。

帖文很快便引來網民熱議，但更多網民卻反斥樓主多管閒事，「同站內職員講啊嘛，上嚟講把X啊？」、「關你X事咩講真，你又唔即刻call職員上去周佢兩個，擺上嚟有咩意思，又見唔到樣」、「同話人地喺巴士上食嘢一樣咁老土，香港人大部份一直都係你唔影響到人我理得你做乜，自從有咗手機之後就有呢啲奇怪嘅公審風氣」、「你即刻舉報佢哋啦」。

乘搭港鐵必須支付車資。（資料圖片）

涉事情侶事前乘扶手電梯「黐到勁實」

事後樓主再留言補充，並指出事件原來有「前傳」，表示在目擊該情情侶「兩人人過一閘」之前，在扶手電梯上已遇上對方，兩人並排在扶手電梯上，因而阻擋了左邊約定俗成的行走通道，「佢哋兩個搭扶手電梯都黐到勁實，使唔使咁纏綿啊？分開一陣使死㗎？」。直至樓主開聲表明「Excuse me，唔該借借」，女方才讓出少許空間，「對佢好有禮貌㗎，不過佢冇啫。大佬，趕時間，遇到呢啲人，真係勁嬲」，又直斥該對情侶的舉動非常「肉酸」，「少少錢都慳唔係掛」。

根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票，將向違例乘客徵收附加費，金額1,000元。