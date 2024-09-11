港鐵逃票？內地大媽疑衝閘搭車　下車無法出閘瀨死唔走　後續尷尬

【港鐵／逃票】乘搭港鐵必須支付車資。有港女於社交平台發文，指日前乘搭港鐵時，在銅鑼灣站閘口見到有1名內地長者徘徊，本以為對方是無法「掃code（二維碼）或不見東西，之後才發現竟是在找「免費老人通道」，「原來個內地老人家喺唔知邊個站衝閘入嚟，周圍搵老人通道」。樓主續稱，由於無法出閘，該內地長者問職員如何離開不果後「企咗喺到瀨死唔走」，並與家人「商討對策」。



帖文引來網民熱議，「笑死，都要畀錢出㗎，諗乜對策」、「浪費自己時間」、「問題來了，佢點入閘？」、「直接當逃票開告票啦」。也有人指出，內地深圳地鐵設有長者專用免費通道，估計該內地長者可能一時不適應，毋須苛責。



根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票，將向違例乘客徵收附加費，金額1,000元。



乘搭港鐵必須支付車資。（資料圖片）

內地長者疑找老人通道出閘不果

有港女於社交平台「Threads」發相發文講述事件。她憶述，當日乘搭港鐵，在銅鑼灣站閘口見到有1名內地長者徘徊，覺得奇怪，之後才發現是在找免費老人通道，「一開始以為佢嘟唔到code定lost咗嘢行嚟行去，原來個內地老人家喺唔知邊個站衝閘入嚟，喺銅鑼灣站出閘周圍搵老人通道」。

相片見到，該內地老婆婆站在出閘機前，未見有離開迹象。（Threads）

從相片見到，該內地老婆婆站在出閘機前，未見有離開迹象，附近有1名港鐵職員。

樓主續說，該內地長者無法出閘，詢問職員如何「行返出去」不果，於是站在原地，「咁緊係要你畀錢先啦，就係咁，呢家人企咗喺到瀨死唔走，仲喺度商討對策……」。

樓主續說，該內地長者無法出閘，詢問職員如何「行返出去」不果，於是站在原地。（Threads）

網民：佢點入閘？

帖文引來網民熱議，「笑死，都要畀錢出㗎，諗乜對策」、「浪費自己時間」、「愈耐唔出閘愈貴」、「問題來了，佢點入閘？」、「直接當逃票開告票啦」。

也有人指出，內地深圳地鐵設有長者專用免費通道，估計該內地長者可能一時不適應，毋須苛責。

（資料圖片）

港鐵逃票可罰1,000元

深圳地鐵設有長者乘車優惠，年滿60歲或以上長者，可以使用長者專用通道免費搭乘深圳地鐵，但港鐵暫未有相關安排。根據《香港鐵路附例》，若發現乘客逃票，將向違例乘客徵收附加費，金額1,000元。