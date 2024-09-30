颱風山陀兒│天文台料10.1逼港500公里突直角轉彎　網民：國慶力場

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／山陀兒／HKO／GFS／ECMWF／ICON／國慶】比「李氏力場」更強勁？本港天文台表示，超強颱風山陀兒已進入本港800公里範圍，按照現時預測，山陀兒會橫過呂宋海峽，進入南海東北部，並在明日（10月1日）逐漸轉向偏北方向移動，在星期三（10月2日）登陸台灣南部，隨後橫過台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，山陀兒會在10月1日逼近香港500公里範圍，隨後直角轉彎向東北方向移動移向台灣。根據天文台九天天氣預報，10月1日本港離岸間中吹6級風，高地更達8級風。



網民看後議論紛紛，有人驚訝山陀兒路徑奇特，「咁詭異嘅？」、「國慶新力場？」、「勁過李氏力場喎！」；也有網民認為為時尚早，不同模式只能當作參考，「有多啲數據先講」。



天文台預測山陀兒國慶日逼近香港500公里

本港天文台表示，超強颱風山陀兒已進入本港800公里範圍，按照現時預測，山陀兒會橫過呂宋海峽，進入南海東北部，並在明日（10月1日）逐漸轉向偏北方向移動，在星期三（10月2日）登陸台灣南部，隨後橫過台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。（天文台）

10月又有熱帶氣旋進入本港800公里範圍？本港天文台表示，超強颱風山陀兒已進入本港800公里範圍，按照現時預測，山陀兒會橫過呂宋海峽，進入南海東北部，並在明日（10月1日）逐漸轉向偏北方向移動，在星期三（10月2日）登陸台灣南部，隨後橫過台灣，與香港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。

即睇「颱風山陀兒」路徑＋風力（天文台）▼▼▼

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，山陀兒會在10月1日逼近香港500公里範圍，隨後直角轉彎向東北方向移動移向台灣。（天文台）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，山陀兒會在10月1日逼近香港500公里範圍，隨後直角轉彎向東北方向移動移向台灣。

根據天文台九天天氣預報，10月1日本港離岸間中吹6級風，高地更達8級風。

根據天文台九天天氣預報，10月1日本港離岸間中吹6級風，高地更達8級風。（天文台）

網民驚：國慶力場？

網民看後議論紛紛，有人驚訝山陀兒路徑奇特，「咁詭異嘅？」、「國慶新力場？」、「勁過李氏力場喎！」。也有網民認為為時尚早，不同模式只能當作參考，「有多啲數據先講」。