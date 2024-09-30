男人的車碰不得？壯男遭掌摑無還手　見女友砸車爆粗把她打到瞓地

【MMA】常言道，「名車是男子第二老婆」，不可「侵犯」！本港網絡瘋傳1段影片，見到有情侶當街吵架，其間女子連打男子兩巴掌及辱罵，男子都沒有還手或還口，「願打願捱」，但女子這時竟然觸犯「禁忌」，用雜物大力砸男子名貴寶馬（BMW）愛車，男子隨即大爆發，抓着女子重拳打臉，且一邊爆粗一邊把女子摔倒地上，全無留手。女子倒在地上一動不動，男子還想走近女子，最終旁邊疑似閨密喝罵男子，男子才停下，但仍憤憤不平爆粗泄恨。



影片引來網民熱議，有網民指摘女方做法不當，後果自招，「男人的車，你是碰不得的」、「敢動手（砸車）就要有所覺悟」、「看着超爽」。但有人反駁男人不應該打女人，「這男的真的爛！」、「男生為什麼要出拳頭啊？這就是男方的不對了啊？」，更直斥任何情況都不該訴諸暴力，「她打車不該，你打人更不該，這種男人就是有家暴特質，要不得！」



雖然影片於本港網絡群組流傳，但從影片中男女說話語言及街道狀況估計，事件於內地發生，並非香港。



本港網絡瘋傳1段男人當街打女友影片。（影片截圖）

女友怒砸寶馬 男大爆發重拳打頭

本港網絡近日瘋傳1段「男人當街打女人」影片，上載者留言「弄我可以，弄我車就不行」。

影片長28秒，見到當時天色已黑，白色寶馬旁邊有一對情侶正在吵架，其中長髮女子接連摑了男子兩巴掌，邊罵「你活該啊！」，男子只伸手抵擋，沒有還手或還口，默默看着女子在身邊走動。

白色寶馬旁邊有一對情侶正在吵架，其中長髮女子接連摑了男子兩巴掌，邊罵「你活該啊！」，男子只伸手抵擋，沒有還手或還口。（影片截圖）

白色寶馬旁邊有一對情侶正在吵架，其中長髮女子接連摑了男子兩巴掌，邊罵「你活該啊！」，男子只伸手抵擋，沒有還手或還口。（影片截圖）

然而女子得勢不饒人，突然走到寶馬車頭位置，拿起疑似鞋子大力砸落車倒後鏡左右位置，傳出超大聲「啪」，邊砸邊罵。

女子得勢不饒人，突然走到寶馬車頭位置，拿起疑似鞋子大力砸落車倒後鏡左右位置，傳出超大聲「啪」，邊砸邊罵。（影片截圖）

看到寶馬遭殃，本來沉默的男子隨即火起大爆發，衝上抓住女子的頭一拳重重打臉，斥責「X你X的」。女子被打到步履不穩，男子箍着女子後頸邊拉邊罵，女子掙扎不果，男子把女子重摔在地。

看到寶馬遭殃，本來沉默的男子隨即火起大爆發，衝上抓住女子的頭一拳重重打臉。（影片截圖）

女子倒在地上一動不動，男子還想走近女子，最終旁邊疑似閨密喝罵男子，男子才停下，但仍憤憤不平爆粗泄恨。

女子倒在地上一動不動，男子還想走近女子，最終旁邊疑似閨密喝罵男子，男子才停下。（影片截圖）

網民：男人的車碰不得

有網民指摘女方做法不當，後果自招，「男人的車，你是碰不得的」、「人不貴車很貴」、「車比女友重要」、「當真全世界都要讓妳」、「敢動手（砸車）就要有所覺悟」、「就影片來看女方先打男方巴掌＋辱罵＋損壞財產，男方屬於忍無可忍還手，同時也是在避免自己的財產損毀」、「看着超爽」。有網民則笑言聽不懂2人吵什麼，「我需要翻譯」。

影片引來網民熱議，有人批評男人不應該打女人，「那女的打車力度不猛，那男的打人力度好兇狠」、「這男的真的爛！」、「男生為什麼要出拳頭啊？這就是男方的不對了啊？」、「她打車不該，你打人更不該，這種男人就是有家暴特質，要不得！」，更有人認為該報警追究責任，「不該姑息，打第一次自然有第二次」、「瞧他打人的手法，有夠兇的」。

雖然影片於本港網絡群組流傳，但從影片中男女說話語言及街道狀況估計，事件於內地發生，並非香港。