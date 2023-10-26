尖沙咀躁男狠招打女人影片瘋傳！爆粗掌摑拳拳打頭　路人冷漠惹議

身為男人卻當街打女人？本港WhatsApp及網上討論區群組瘋傳1段影片，見到尖沙咀街頭馬路上有男女爭執，其間男方掌摑女子臉部、出連環拳打頭、再起腳衝力踢頭，施襲方式十分狠辣，打到女子跪在地上，後來更倒地不起。事發時不少路人經過，當中更有男子近距離經過馬路，但只望着男子打女人，完全沒有出手阻止；亦有多人不遠處注視，卻無人喝止暴行。



警方經調查後相信事件涉及感情問題，昨日（25日）在尖沙咀區以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」罪名拘捕1名16歲少年，他現正被扣留調查。據了解，該對男女為情侶關係，警方報獲報案後派員到場，男女已經離開乘搭的士離開，案件最初列作糾紛，其後改列為襲擊至造成他人身體受傷處理，但警方暫未尋獲女事主，仍未得悉其傷勢狀況。



男人當街打女人的影片引來網民熱議，紛紛狠批該名男子暴力行為應嚴懲，又認為出招如此兇狠，加上不斷爆粗怒罵，恐有進一步行動，擔心該名女子安危。也有人認為路人反應太冷漠，「就算唔敢上去拉開，都可以大聲講報咗警啦，多啲人上去佢就敢再郁手」。



本港網上瘋傳1段影片，見到尖沙咀一對男女在馬路上爭執，其間男方掌摑女子臉部、出連環拳打頭、再起腳衝力踢頭，施襲方式十分狠辣，打到女子跪在地上。（影片截圖）

白衣男打女人過程▼▼▼

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WhatsApp群組流傳影片長38秒，地點是尖沙咀柯士甸路，只見2名男女正在馬路近路邊位置爭執，突然穿白衣男方爆出1句「搞乜X嘢啊？下？搞乜X嘢啊？」後，就一巴掌打在女方臉上，拍打聲響徹街道，可見力度相當猛烈。

女方被打到步履不穩，惟白衣男怒火未熄，高呼「咩話？」後就連環使出2拳打向女方頭部，邊打邊喊「X你老X！X你老X！」。女方防守不住，被打到當場跪在地上，頭朝地沒有反應。

白衣男似乎不滿意女方反應，扯起女方頭髮質問「下？做乜X嘢啊？」，雖然女方一直求饒，但白衣男再1巴掌打在女方臉部，後加1記側踢踢頭，踢到女方倒地不起。影片最後見到白衣男再行近倒地女方身邊，未知是否查看情況，而2人爭執期間，有不少路人經過，其中1名黑衣男子更是在2人身邊經過，但只望望白衣男打女人，慢步行過卻未有阻止，其他路人亦在附近着望，沒人上前援助被打女止，或者阻止白衣男打人。

影片引來網民嘩然，大批人指摘男子暴力行為犯法，要嚴懲。（影片截圖）

影片引來網民嘩然，紛紛指摘男子的暴力行為是犯法，認為無論如何都不應「打女人」，「打女人，垃圾！」。另有不少人認為路人反應太冷漠，「起碼都可以大聲嗌話已經報警，或者多幾個人埋去哄佢，嚇都佢唔敢再打女人」。影片至結束時不知事件如何落幕。

據了解，事發於今日（10月24日）上午10時許，有人行經柯士甸路7號至9號煥利商業大廈對開時，目擊1名男子以手襲擊另1名女子，於是報警。警員接報到場後，未有發現該對男女，向報案人了解後，得知2人已乘搭的士離開。警員曾嘗試向的士車主查詢，惟未能夠成功聯絡對方，在附近兜接亦無果。警方起初把案件列作糾紛，及後列為襲擊至造成他人身體受傷處理。