駕車時口交？汽車失控撞前車　影片直擊女子頭突彈起　這表情絕了

駕駛時應專注路面情況，切勿做其他事分心，否則隨時樂極生悲！本港網絡瘋傳1段超誇張「車震」的「車CAM（行車紀錄器）」影片，指有豐田（TOYOTA）私家車在馬路上行駛期間，男司機疑似正讓副駕駛座的女伴「口交」，結果疑踩錯油門或腳離開了煞車掣，導致車輛啟動撞向前車。2車碰撞後，女子的頭從男司機下體位置即時「彈起身」，2人均露出驚愕表情。



影片引來網民熱議，直斥2人行為離譜危險，也有人笑言「打緊羽毛球」、「搵緊嘢啫」；有人則指看到2人的表情已算是「不幸中之大幸」，因證明男子應無大礙，又形容「咁樣撞一撞，如果唔小心咬咗落去就隨時斷子孫根」。雖然影片於本港網上群組流傳，但有網民從影片中司機位是在左邊，以及路面情況分析，相信現場並非香港，估計事件於台灣發生。



本港網絡瘋傳1段「車震」影片，指有豐田（TOYOTA）私家車在馬路上行駛期間，男司機疑似正接受女伴「口交」，結果一時分神下車子撞上前車。（影片截圖）

豐田男女疑駕駛中口交致車禍

本港多個Facebook群組在周一（9月30日）起流傳1段長14秒「車CAM」影片，畫面見到錄影時間是9月25日下午4時42分，馬路上停車等候燈位期間，有1架紅色豐田（TOYOTA）私家車突然慢慢開動前行，直至撞到前車停下。

馬路上停車等候燈位期間，紅色豐田（TOYOTA）私家車突然慢慢開動前行，直至撞到前車停下。（影片截圖）

豐田私家車撞上前車一刻，男司機才如夢初醒，而1名女子則從其下體位置起身，2人都露出驚慌表情。從2人位置及撞車後舉動估計，當時女方正為男方「口交」，網民估計是男方分心疑踩錯油門或腳離開了煞車掣，導致車禍。

豐田私家車撞上前車一刻，男司機才如夢初醒，而1名女子則從其下體位置起身，2人都露出驚慌表情。（影片截圖）

豐田私家車撞上前車一刻，男司機才如夢初醒，而1名女子則從其下體位置起身，2人都露出驚慌表情。（影片截圖）

網民笑：打緊羽毛球

影片引來網民熱議，批評2人行為離譜危險，「駕駛不要分心！」、「馬路如虎口」、「危害共他道路使用者安全！」。也有人笑言「揸車都要玩，抵死」、「跌咗嘢入褲浪」、「打緊羽毛球」、「搵緊嘢啫」。亦有人指事件已算幸運，「如果撞車嗰陣，個女仔咬一咬，隨時斷子孫根」、「開緊車打羽毛球，無撞車係好彩，但都隨時唔撞人都畀人撞」。