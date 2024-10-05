校長與老師兩度綁架學生「活人獻祭」　7歲童遭勒斃　原因超心寒

印度發生駭人謀殺案。當地有學校的校長聯同教師竟綁架學生，企圖進行「活人祭祀」儀式，不過被綁架的學生中途突然驚醒，有人驚慌失措下將其勒斃。令人嘩然的是，原來眾人較早前曾綁架另一學童，不過對方及時察覺並逃跑，故改向遇害男童下手，而原因竟是因為學校長期面臨財政壓力，眾人相信做「活人祭祀」儀式可令學校改運。



當地警方於現場發現了進行儀式物品，已就事件展開調查，並透露是次案件謀殺動機源於迷信；目前已拘捕涉案的5名人士，包括校長和校長父親，以及3名教師，案件仍有待進一步調查。



印度有學童遭校長教師綁架，企圖進行「活人獻祭」為學校改運，因突醒來遭勒斃亡。（網上影片截圖）

7歲童被校長和老師綁架殺害

綜合印度媒體報道，北方邦哈特拉斯縣（Hathras）有公立學校因面臨財政壓力，校長於是聯同教師綁架學生，企圖將對方當作祭品，進行「黑魔法」祭祀儀式為學校改運。事發於9月22日，遇害的7歲男童克里塔斯（Kritarth）就讀該校二年級，其父親庫什瓦哈（Krishna Kushwaha）當天接到學校通知，指兒子身體狀況欠佳，但他趕到學校時，被告知校長巴格爾（Dinesh Baghel）已接載對方前往醫院，惟他後來從巴格爾車上找到兒子書包和遺體，繼而揭發命案。

男童父親在校長車上找到兒子書包和遺體，繼而揭發命案。（網上影片截圖）

曾想謀害另一男童不果

令人震驚的是，是次綁架並非首次發生，巴格爾以及另外數名教師早於9月6日，就曾綁架另一名9歲男童，不過該男童因及時察覺並逃跑，眾人施法計劃失敗，故改為向克里塔斯下手，並決定在9月22日再次進行儀式。當天他們選址位於學校附近叢林，距料克里塔斯被帶到現場後忽然醒過來，當中有人因驚慌失措，遂將其勒死。

當地警方到案發現場調查，及後於現場發現進行儀式物品。（網上圖片）

相信「活人獻祭」可改運

當地警方目前已就事件展開調查，他們於現場發現了進行儀式物品，同時透露是次案件謀殺動機源於迷信。事關該校一直面臨財政壓力，而校長巴格爾的父親辛格（Jasodhan Singh）信奉密宗儀式，為了確保學校往後的繁榮穩定，故打算透過「黑魔法」活人祭祀儀式，企圖為學校改運。目前涉案的5名人士，包括校長和校長父親，以及3名教師均已被捕，案件仍有待進一步調查。

涉案5名人士，包括校長和其父親，以及3名教師均已被捕，案件有待進一步調查。（網上圖片）

（綜合）