活人祭祀！夫婦沉迷拜神　自製斷頭台斬首獻祭　子女驚揭駭人場面

恐怖活人祭祀事件再現，信徒因為信而獻命！印度有夫婦因為沉迷信仰，竟然把孩子交託親友照顧後，在家中自製斷頭台，把自己斬首以作活人祭祀！該對夫婦在臨時搭建的寺廟裏準備火壇，以讓斬首後的頭顱能直接滾進火壇，一對子女翌日返家時，目睹父母慘死的極度血腥駭人場面。親友事後表示，夫婦無經濟困難且感情不錯，相信是長時間拜祭，過份迷信而走火入魔，引發是次悲劇。案件現時仍在調查中，夫婦的遺體已被送往屍檢，暫列作意外死亡處理。



印度一對夫婦在家中自製斷頭台作活人祭祀。（網上圖片）

外媒報道，居於印度西部古吉拉特邦（Gujarat）的38歲農民馬克瓦納（Hemubhai Makwana）以及其35歲的妻子漢薩本 （Hansaben Makwana）育有13歲兒子和12歲女兒。他們某天突然以讓孩子探望舅舅為由，把子女送到親友家。可是，當孩子翌日回家卻驚見父母身首異處的駭人畫面。

原來夫屋在家中自製斷頭台了結生命，負責案件的當地副督察賈德賈 （Indrajitsinh Jadeja）指，「這對夫婦先準備一個火壇，然後將他們的頭放在一個用繩子固定的斷頭台裝置下，切斷的頭顱會滾進火壇」。警方相信夫婦是獻命作活人祭祀，隨後更在他們搭建的臨時寺廟內發現遺書，夫婦表示是自願結束生命，與他人無關，還拜託其他親友幫忙照顧年邁的父母和2名孩子。

38歲農民馬克瓦納（Makwana）與35歲的妻子漢薩本（Hansaben）沒有經濟困難及育有2名子女，詎料卻在家中自製斷頭台獻命作祭祀 。（網上圖片）

漢薩本的堂哥表示，堂妹夫妻生前沒有經濟困難，感情也不錯，一家四口關係融洽，但自去年他們行為開始有異，夫婦在住處使用裝載糧食的塑料袋搭建了一座臨時寺廟，並用作供奉印度教的主要神靈「濕婆神」，每天都把自己關在寺廟內進行拜祭，但卻不知何時放置斷頭台、火壇、鮮花祭品等。堂哥認為死者夫婦可能是迷信得走火入魔，故導致是次不幸事件。

警方現時未有確定事件是否涉及巫術或邪教，因為案件仍在調查中。（網上圖片）

警方現時未有確定事件是否涉及巫術或邪教，因為案件仍在調查中，而目前該對夫婦的遺體已被送去屍檢，暫被列為意外死亡處理。

印度不時發生獻命祭祀事件，據印度國家犯罪局紀錄發現，從2014年至2021年就有多達103宗活人祭祀案件，大部份都發生在偏遠的部落。曾有女子到寺廟參拜後，遭人用刀斬首並高掛在寺廟上；亦有迷信之人綁架並虐待婦女兒童，手法極為殘忍。