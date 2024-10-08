野生熊殺35狗再闖民居殺父子食屍 遭狩獵員開槍擊斃 揭心寒原因
撰文：田中貴
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俄羅斯發生野生熊殺人的罕見事件。1隻巨大野生熊繼闖入流浪狗收容所連殺35狗後，翌日再闖民居殺害一對父子，甚至曾吃遺體殘肢。狩獵員接報後進行追蹤，最終開槍擊斃該頭食人熊。動物專家表示野生熊甚少主動作出攻擊，估計巨熊是感染狂犬病而精神錯亂，又或是事前已被其他獵人射傷，才作出異常行為。
巨熊殺父子吃屍 狩獵員終開槍擊斃
事發現場位於俄羅斯東部盧切戈爾斯克（Luchegorsk），該頭野生巨熊於9月22日晚上闖入流浪狗收容所，破壞木製柵欄後衝入狗群中，數分鐘內殺死35隻狗，繼而逃之夭夭。詎料事發翌日（23日），巨熊竟強闖民居，殺害年齡分別是87歲和56歲的父子，甚至進食他們的遺體。
警方封鎖現場一帶和實施夜間宵禁，同時站崗保護當地居民，狩獵員接報趕至，最終尋獲巨熊，並射殺將之擊斃。
熊專家推測殺人巨熊精神錯亂
熊類專家表示，一般而言，健康野生熊不會靠近人口稠密的地區，類似事件並不常見，認為該隻食人熊似乎體重過輕，可能生病或受傷，估計該隻食人熊事前已被獵人射傷，抑或患上狂犬病，導致精神錯亂和具有攻擊性。
（綜合）