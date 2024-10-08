野生熊殺35狗再闖民居殺父子食屍　遭狩獵員開槍擊斃　揭心寒原因

俄羅斯發生野生熊殺人的罕見事件。1隻巨大野生熊繼闖入流浪狗收容所連殺35狗後，翌日再闖民居殺害一對父子，甚至曾吃遺體殘肢。狩獵員接報後進行追蹤，最終開槍擊斃該頭食人熊。動物專家表示野生熊甚少主動作出攻擊，估計巨熊是感染狂犬病而精神錯亂，又或是事前已被其他獵人射傷，才作出異常行為。



狩獵員尋得殺人的野生巨熊，開搶將牠射殺。（網上圖片）

巨熊殺父子吃屍 狩獵員終開槍擊斃

事發現場位於俄羅斯東部盧切戈爾斯克（Luchegorsk），該頭野生巨熊於9月22日晚上闖入流浪狗收容所，破壞木製柵欄後衝入狗群中，數分鐘內殺死35隻狗，繼而逃之夭夭。詎料事發翌日（23日），巨熊竟強闖民居，殺害年齡分別是87歲和56歲的父子，甚至進食他們的遺體。

野生巨熊闖入流浪狗收容所，數分鐘內殺死35隻狗，詎料翌日再闖民居殺死一對父子。（網上圖片）

警方封鎖現場一帶和實施夜間宵禁，同時站崗保護當地居民，狩獵員接報趕至，最終尋獲巨熊，並射殺將之擊斃。

執法人員事後量度食人熊的體積，可見其腳掌十分巨大，而有熊類專家認為該隻食人熊似乎體重過輕，可能早已生病或受傷，所以才會做出異常行為。（網上圖片）

熊專家推測殺人巨熊精神錯亂

熊類專家表示，一般而言，健康野生熊不會靠近人口稠密的地區，類似事件並不常見，認為該隻食人熊似乎體重過輕，可能生病或受傷，估計該隻食人熊事前已被獵人射傷，抑或患上狂犬病，導致精神錯亂和具有攻擊性。

（綜合）