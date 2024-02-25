從小養到大！動物園獸醫餵飼獅子遭咬死　照顧長達9年　後續更悲…

可憐的獸醫被自己長年照顧的獅子咬死。尼日利亞有大學動物園近日發生慘劇，1名獸醫在餵飼從小由他照顧長大、現年9歲的獅子時，突然被狠咬，同事救援後仍傷重不治，校方為免涉事獅子威脅職員及遊客安全，決定執行安樂死，相關影片在X（前稱Twitter）上瘋傳。當地媒體報道，意外起因疑和餵飼獅子後忘記鎖上鐵籠有關。校方發言人稱難料獅子為何咬死長年照顧牠的人，將進行調查。



尼日利亞發生1宗獅子咬死人事件，最終校方委派獵人把獅子槍殺。（示意圖 / GettyImages）

外媒報道，尼日利亞奧巴費米阿沃洛沃大學（Obafemi Awolowo University）轄下動物園在2月19日發生慘劇，獸醫兼管理員奧拉武伊（Olabode Olawuyi）在餵飼獅子時被咬死。

X上流傳1段1分15秒的相關片段，拍到奧拉武伊的遺體，其頭部和衣物染有血漬，頭手均有不少傷痕，其中右手上半截呈深黑色。其後，數名獵人手持長槍向獅子射擊，獅子中槍倒下。

奧巴費米阿沃洛沃大學發言人奧蘭雷瓦朱稱校方將作調查。（「TVC News Nigeria」新聞截圖）

奧巴費米阿沃洛沃大學發言人奧蘭雷瓦朱（Abiodun Olanrewaju）回覆《BBC》查詢，稱趕到現場的醫護人員馬上進行搶救，奧拉武伊最終仍傷重不治，他強調救援的同事已經盡力。奧蘭雷瓦朱透露死者是名在校內任職逾10年的獸醫，涉事9歲獅子在園內出生，自幼由奧拉武伊照顧長大，未知獅子施襲原因。

他續指，為確保動物園工作人員和遊客的安全，校方決定執行人道毀滅，校園保安找來獵人射殺咬人獅子。管理層已派代表探望奧拉武伊的遺孀和子女，將進行全面調查。

當地報章引述該校學生會會長，透露意外始於「人為失誤」，疑有人在餵食環節後忘記鎖門肇禍，他讚揚奧拉武伊為人善良及謙虛，學生們前往動物園時必會親切招待。

（綜合）