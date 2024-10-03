中國人妻被指用膠樽打奈良鹿　日YouTuber罵︰人渣　網民提1疑點

日本奈良鹿屢傳遭到遊客攻擊和騷擾，引來日本居民對鹿隻的關注。近日有2名YouTuber在奈良公園自發巡邏時，其間1名中國人妻疑被奈良鹿追趕，於是用膠樽驅趕鹿隻。YouTuber一起上前理論，指責人妻打鹿，對方丈夫見狀走近護妻，其中1名YouTuber狠斥人妻「把鹿打成這樣」、「滾出日本」、「人渣」。人妻拿手機反過來拍攝對方，丈夫則警告他們不要再靠近，最終驚動警方到場。警員經了解後，向該對中國夫婦遊客解釋任何人不得攻擊和騷擾奈良鹿。



大量網民留言指「打鹿好過份」、「不能警告了事，要徹查」、「鹿鹿好可憐」。惟有人認得出事件中其中1名YouTuber原田將大曾多次以誇張舉動吸引眼球，包括疫情期間播毒和直播偷食生魚片被捕，而近日「狙擊」遊客傷鹿行為，亦被指是想博取點擊，網民對其出行為有懷疑，直指「又係呢個日男」、「打鹿片呢？」、「佢好煩，隨時屈人都唔奇」。



2020年正值新冠疫情爆發，日本「迷惑系」YouTuber原田將大沒有戴口罩，而且一直咳嗽，甚至偷食生魚片，最終被警方拘捕，事後被檢測出陽性反應。（網上影片截圖）

「迷惑系」YouTuber故意到處惹麻煩

日本YouTuber原田將大標榜自己屬「迷惑系」，意指故意到處惹麻煩，拍攝滋擾公眾的行為，以博取網民注視。據聞他曾擅闖其他網紅住所，2020年正值新冠疫情爆發，他前往東京等地和其他人用膳，他在超市直播期間沒有戴口罩，而且一直咳嗽，甚至偷食生魚片，最終被警方拘捕，事後更被檢測出對新冠肺炎呈陽性反應，而曾和他同桌用膳的2人亦同樣確診。

籍阻止遊客傷害奈良鹿博「洗底」

原田將大近年懷疑想「洗底」，故主動去阻止遊客做出傷害奈良鹿的行為，相關影片題材獲得大讚，但亦有人認為其做法過火，質疑遊客可能是想輕摸奈良鹿，談不上傷害，但都被他「狙擊」，故懷疑有人所謂保護奈良鹿，只是視為掌握「流量密碼」的手段，始終不離想博出位的本心。

原田將大和另1名YouTuber在奈良公園自發巡邏，見到1名中國女子懷疑用膠樽打向奈良鹿，其他人拍攝到原田將大上前喝止。（X影片截圖）

人夫︰唔知講乜？睇唔到！

原田將大在社交平台X（前稱Twitter）表示，自己和另1名YouTuber在奈良公園自發巡邏，見到1名中國女子懷疑用膠樽打向奈良鹿，其他人拍攝到原田將大上前喝止，該名中國女子用普通話表示「牠（鹿）追着我」，相信指由於被奈良鹿追住，所以她用膠樽驅趕鹿隻。原田將大多次聲稱對方用膠樽打鹿，而人夫大喝一聲後走近護妻，用日文指出「唔知你講乜？睇唔到！」，該對夫婦同行有2名男女童，相信是其子女。

中國人妻正在用手機拍片。（X影片截圖）

原田將大喝罵︰離開日本！人渣！

原田將大同時上載多條影片，其中1條影片可見，中國人妻正在用手機拍片，其丈夫則相信正用手機報警求助。原田將大向人妻喝罵「瘋了嗎？」、「滾出日本」。人妻一邊拍片，一邊連叫「爸爸」，相信向丈夫求助；丈夫則繼續警告原田將大切勿靠近，原田將大沒有理會，繼續大叫「你（人妻）打鹿？」、「離開日本」、「人渣」。

另1條影片見到，原田將大多次喝稱「對動物出手好過份」，人夫仍然表現冷靜，認同行為過份，但沒有承認自己或妻子做出傷害奈良鹿行為，其妻子繼續用手機拍片。

原田將大亦上載相關照片，並用文字表示「真的很想保護奈良鹿」，所以才會認真警告。在今次事件中，該名人夫報案，警員向他們解釋任何人不得攻擊和騷擾奈良鹿，而原田將大表示自己會繼續護鹿巡邏。

警員向他們解釋任何人不得攻擊和騷擾奈良鹿。（X圖片）

網民提出疑點：打鹿片呢？

事件引來許多網民熱烈討論，甚至連香港的社交網站亦在流傳，網民指出「點解要打啲鹿呢？」、「呢啲應該終身禁止入境」、「勸喻同貼告示標語係冇用」。不過亦有人質疑原田將大沒有上載打鹿影片，質疑有人純粹「博眼球」，留言指「流量密碼嚟」、「點解佢好似冇嘢做，日日捉人玩鹿？」、「點解同奈良鹿有關嘅永遠都係佢？」，有人則指原田將大由始至終都不能提供證據，「打鹿片呢？無片無真相」，直斥他可能是想炒作去增加自己的知名度。

（綜合）