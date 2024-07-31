拿杯麵買生菜魚肉？遊客稱無現金咁講　被質疑想走數：窮遊香港？

近期不少內地旅客都會來港短途旅遊，網上更出現「窮遊」攻略，務求來港時慳到盡。有港女分享目睹疑是內地遊客手持國內牌子的杯麵，到本地小食店點叫生菜魚肉，要求店員將魚肉倒在杯麵，務求「順便淥埋」杯麵，惟付款時卻向店員表示沒有八達通和現金。當店員打算以私人微信帳號收款時，遊客又稱「我沒有網，有沒有Wifi？」。樓主因趕時間先行離去，未知遊客有否完成付款，但就調侃「如果無，就真係可以介紹『如何$0食盡香港』」。



有網民猜測該名遊客存心「攞便宜」（攞着數），「落嚟玩都無買數據或漫遊（卡），慳皮到咁」、「係我就會叫佢倒返生菜魚肉出嚟先好走」。



有港女目睹疑內地遊客手持杯麵，到小食店購買生菜魚肉。（示意圖／資料圖片）

「見識到真正窮遊香港」，該港女在 threads 發文，指日前於街頭目睹有疑似是內地遊客，手持內地品牌的杯麵到小食店購買生菜魚肉，並要求店員直接將生菜魚肉「𢳂落個杯麵」，以順便淥熟杯麵。當店員倒入生菜魚肉後，該遊客提出以支付寶付款，惟該店舖只收取八達通或現金，遊客則表示未能以上述方式付款。

正當店員打算先以私人微信帳號收款，該名一直操廣東話遊客，突然又以普通話詢問，「我沒有網，有沒有Wifi」，而樓主因趕時間先行離去，未知對方後來有否成功付款，但就揶揄「如果無，就真係可以介紹『如何$0食盡香港』」。

有網民認為對方存心貪便宜，「落嚟玩都無買數據或漫遊（卡），慳皮到咁」。（示意圖／資料圖片）

不少網民質疑該遊客或存心「攞人便宜」，「又贏，咁都俾佢諗到」、「呢啲叫做乞兒，唔係遊客」、「落嚟玩都無買數據或漫遊（卡），慳皮到咁」、「係我就會叫佢倒返生菜魚肉出嚟先好走」、「直接開個人熱點畀佢俾錢」、「帶定現金旅行呢個係基本嘅！就算我哋用慣信用卡，去旅行點都會兌換定啲外幣以防萬一」、「宜家多咗呃神騙鬼的屎橋，大家小心啲」，又揶揄「佢哋唔係好有錢嘅咩？日日落嚟香港買名牌㗎喎！」。

有人就指餐廳應「一手交錢，一手交貨」，「未俾錢就將食物俾對方，我只能話店家開善堂」、「先收錢才畀食物嘛！我哋香港人買嘢都係咁」、「有時啲人未摷到錢或八達通，啲職員放食物喺到繼續做下個，正常人拎到錢出嚟就會自動擺低錢先拎嘢食，不過啲無恥、厚面皮嘅就可能有其他做法」。

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