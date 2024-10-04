不孝子！29歲男賣冰毒斷正　警揭偷殘疾母提款卡　取光補助金咁講

用殘疾母的社會補助金當販毒「第一桶金」？泰國沙繳府警方日前巡視社區販毒情況時，1名29歲男子見警察就跑，隨即被制伏，搜身找出腳藏49顆冰毒藥丸。警方調查發現其母是殘疾人士，最近收到政府的1萬泰銖（約2,400港元）補助金，他竟看準時機偷了母親提款卡取光款項，被捕男子稱自己曾吸毒，今次是用該筆資金「入貨」後轉售圖利，不是自用。



29歲男子被捕後承認正販售冰毒。（網上圖片）

泰媒報道，沙繳府考差幹縣警方日前在區內巡邏，檢視區內冰毒流通情況時，見到1名29歲男子坐在停泊路邊的電單車上形迹可疑，警員一行近他轉身就跑，反惹來追捕。

母為殘疾人士 男偷提款卡取光補助金

警方制伏男子，搜身找出其腳底藏了膠袋，裏面有49顆冰毒藥丸，他承認自己剛出售一些冰毒，但未收錢就被警方打亂陣腳。警方調查發現被捕男子的母親是殘疾人士，剛收到政府派發的1萬泰銖社會補助金，他竟看準機會偷走母親提款卡，取光該筆款項來購買冰毒。

疑犯指今次是用母親的補助金購買毒冰轉售圖利，不是自用。（《絕命毒師》劇照）

被捕男承認自己是癮君子，過去有服用冰毒，但解釋今次是看到商機，只有轉售圖利，原本以100泰銖（約24港元）3顆價錢出售。當地官員擔心區內冰毒傳播情況，縣長敦促警方加強執法，控制當地販毒情況。

（綜合）