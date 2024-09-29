現眼報？毒舌大媽屢嘲消防員「很閒沒事做」　下秒聽火災地址嚇瘋

做人說話真的不要去得太盡！台灣1名大媽經常途經消防局，並屢次挖苦消防員只顧休息，嘲諷他們「很閒沒事做」，甚至建議對方可外出巡邏，「搞不好就被你遇到（火警）了」。有次她又經過消防局，正當想嘲諷消防員沒事做時，警鈴突然響起，消防員準備出勤，可是當她得知火災地址後馬上被嚇壞，原來是她出門前忘記關上爐火，終引致火災，消防員正趕往救援。



不少網民都表示「大快人心」，認為大媽現眼報是活該，「阿姨真的不知道話不要亂講欸」、「不得不相信語言的力量，阿姨唸久了，她就得到了」；有人更反過來揶揄該毒舌大媽，「為了要讓消防出勤，阿姨也是下了血本」、「狠起來連自己家都燒」。



台灣有大媽經常途經消防局，屢次嘲諷消防員很閒「沒事做」，結果遭到現眼報。（《功夫》劇照）

大媽屢嘲諷消防員「沒事做」

該網民在threads發帖，指曾有從事消防員的學長和他閒聊時分享，有位年長的大媽經常途經消防局，並屢次挖苦他們：「哎呦，消防隊怎麼那麼閒，都在裏面休息沒事做。」有消防員不忿地反駁，「阿姨，你很希望我們忙是不是？這樣代表外面有一堆火災」。不過大媽聞言沒有就此閉嘴，還建議消防員可以多加外出巡邏，「搞不好就被你遇到（火警）了」。

某日大媽再次經過消防局時，又以同樣語氣嘲諷消防員沒事做。突然消防局警鈴響起，眾人準備出勤時，大媽還不知收斂，稱：「終於要出門了齁，這次去哪裏」，有消防員如實說出地址，大媽秒被嚇壞，驚慌喊道「啊，夭壽喔，那好像是我家」，原來起火原因是她出門前忘記關上爐火。

消防員天職是救火救人，每次出動即代表發生災難，故不少民眾寧願他們能安坐消防局內。示意圖。（資料圖片）

網民：大快人心

帖文一出，不少網民認為該大媽是自作孽，「這時候不得不相信語言的力量，阿姨唸久了，她就得到了」、「吃飽太閒的老人，嘴太秋（意指說話囂張），結果報應到自己」，有人就對大媽現眼報表示「大快人心」，「開頭很雞歪（意指討人厭），結果很療癒」、「必須要按讚還要留言，阿姨真的不知道話不要亂講欸」。

有人順勢嘲諷對方是「犧牲小我，完成大我」，「為了要讓消防出勤，阿姨也是下了血本」、「狠起來連自己家都燒」，笑稱「回覆她：『阿姨，妳家讓我們忙起來嘍』」、「要搭便車嗎，很順路」、「阿姨衣服借你穿，等等給你破門，水袋會在後面待命，破門完成會跟你交接水袋，自己噴蛤！」。

消防員除了救火還要參與很多工作，包括車禍救援等。（廖雁雄攝／資料圖片）

消方員工作不只是救火

不過亦有網民指出消防員的工作範疇不是只有救火，「消防隊還有急救班、消防安檢、消防宣導，很多事情要做的啦！」、「山區還會有救災救難，抓蛇捕蜂各式各樣的業務」，認為如非有意外發生，寧可消防員待在消防局內就好。

（threads）