海上活春宮？男女擺這姿勢　女子腿張開震驚網民：水中羽毛球？

【不雅／活春宮】「覆雨翻雲，在水中央？」本港網絡瘋傳1張相片，見到海上有一對男女正擺出高難度姿勢，女子雙腿張開放在男子的肩膊上，網民懷疑他們在水中性交，懶理附近還有其他其他泳客。



相片引來網民熱議，對2人擺出高難度姿勢紛紛嘩然，留言指「姿勢100分」、「這是癢泳」、「水上雙人瑜伽」、「高手中的高手」；也有人笑指是「水中打羽毛球」。



另有網民猜測事發地點是否長洲，不過翻查資料發現，該相片早於2022年已在網上流傳，當時未有標明事發地點，但有人估計是在保加利亞發生。



本港網絡瘋傳相片，見到海上有一對男女正擺出高難度姿勢，網民懷疑他們在水中性交。（網上圖片）

男女疑在海中上演活春宮

本港多個Facebook群組近日瘋傳1張「海上活春宮」相片，見到海中心有一對男女疑似正在進行性行為，其中女方擺出高難度姿勢，雙腿張開倒掛在男方肩膊上，濺起大量水花，疑做出激烈動作。

相片引來網民熱議，對2人姿勢嘩然。（網上圖片）

網民笑：水中打羽毛球？

相片引來網民熱議，對2人姿勢嘩然，「姿勢100分」、「水上雙人瑜伽」、「高手中的高手」、「原來插水是這樣的」、「水中打羽毛球？」、「好易發炎㗎」。

也有人笑言男女是在教授「仰泳」，「仰泳不是這樣教的」、「這是癢泳」、「我是游泳教練，有時仰泳需要一點別於傳統的教學方法才學得會。該男教課用心良苦，網友應給予鼓勵」。另有人作出另類解讀「看的出來是男的溺水了，女的夾頭在救」。