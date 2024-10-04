新冒警騙案？騙徒致電自稱警察　唔識讀通緝者姓名　網民嘲唔專業

不少人遇騙受害，但不代表騙徒隨便胡混都能成功詐財。有港男表示，早前其公司電話收到來電，來電者聲稱是「警察」，然後說出1個身份證號碼，港男反問對方想找誰人，騙徒竟稱「佢係外籍人士，不過我唔識讀佢嗰名」，港男再問對方是何處警察，對方隨即收線。但1分鐘後對方再次致電，今次詢問是否該個電話號碼的機主，港男否認身份，對騙徒詢問是否認識機主，港男反問致電目的，騙徒直言「有張通緝令畀佢」。

許多網民笑言「未接過警察電話唔講自己資料喎」、「騙徒愈嚟愈求其，一啲都唔專業」、「搵到就唔叫通緝啦，叫佢下次組織好先再打嚟」。



樓主收到「假警員」來電，但對方明言「唔識讀佢（目標人物）嗰姓名」。（《保持通話》電影劇照）

樓主在Threads表示，早前其公司電話收到陌生來電，對方自稱是警察，同時說出1個身份證號碼，詢問是否屬於樓主本人，樓主反問「揾邊位？」，來電者稱「佢係外籍人士，不過我唔識讀佢嗰名」，樓主再問對方是何處警察，來電者「哦」了一聲，回應稱「咁冇野啦，拜拜」。

但1分鐘後，騙徒再次致電，詢問樓主是否該個電話號碼的機主，樓主即場否認，騙徒再想確認他是否不認識機主，樓主反駁「你連人哋個名都講唔出，咁你揾佢做乜？」，騙徒坦言「有張通緝令畀佢」。

樓主質疑騙徒沒有提及其警務處部門和姓氏，「畀着你，會唔會覺得係詐騙？」。（《無間道》電影截圖）

樓主質疑騙徒沒有提及其警務處部門和姓氏，「畀着你，會唔會覺得係詐騙？」，大量網民笑言「搵到就唔需要通緝令啦，直接拉啦，笑咗」、「最可怕嘅係被呢個程度詐騙到嘅人到底係咩人」、「通緝令唔使畀同通知佢，直接發出去同拉佢就得啦」。

（Threads）