新詐騙手法？手機突收這短訊　一原因知是騙徒　其他網友也稱收過

詐騙手法日新月異，近日有台灣網友遇到陌生人傳訊息給他，並表示「我是樓上新搬來的鄰居」，然而該網友卻回斥：「你是白癡嗎？老子住透天（獨棟屋）啦！」



他傻眼直呼：

現在的詐騙話術真的無奇不有。

其他人也遇過類似詐騙：

我也有，他說他住11樓，我還跟他聊說我家也在裝修，然後回過神才發現，我家只有9樓哪來11樓。

新詐騙手法？台男突收這短訊 一原因知是騙徒 其他網友也稱收過（01製圖）

但到底要騙什麼？內行網友揭可能套路（點圖放大閱讀）：

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享一張對話截圖，有一名陌生人加入原PO的LINE好友，並表示：

不好意思打擾你一下，我是樓上新搬來的鄰居！冒昧的打擾到你，是因為下個月初我可能會拆出一面牆壁，到時候可能會打擾到你，具體時間我到時候會提前通知你，還請多多諒解！

該網友則怒回：

你是白癡嗎？老子住透天啦！死詐騙！怎樣？還是你要在我家頂樓加蓋？要講啊！

誇張的詐騙行為令他傻眼直呼，「現在的詐騙話術真的無奇不有」。

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其他遇過類似情況的網友留言：

「我也遇到，一樣的話術超傻眼」

「我也收到過，想說怎麼可能剛新搬來的就會有我的手機號碼，還可以加我的Line，這才見鬼」

「我也收到說是3樓鄰居，我說：我住透天」



有網友好奇「但這要騙什麼？」，其他人則解釋，詐騙集團會慢慢熟悉被害人，最後再演變成「戀愛詐騙」，接著要被害人匯款、轉帳都有可能：

「慢慢的侵蝕你，跟你互動越來越頻繁、從拆牆聊到愛你一萬年」

「這只是一個開頭而已，慢慢的就會每天跟你親愛的早安、晚安各種關懷，上套之後就會開始要錢了」



還有人留言：

「可以回答我家樓上是公媽廳（祭祖地方），請問您是哪位祖媽？」

「沒問他，陰間的房子要重新裝潢嗎」

「我家樓上是私人泳池耶，你人魚？」

「我以為只有買東西賣東西、領養貓狗、認錯人，現在連裝潢都有（詐騙）了」

「記得這些傳錯的，大頭照都是看起來很漂亮的女孩，內容傳的必定跟錢無關」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】