申請學生津貼$2500小心！騙徒疑扮官方圖詐騙　教育局籲提高警覺

家長們申請「學生津貼」2,500元時要注意，以免被詐騙！本港家長群組近日瘋傳，有家長申請2,500元「學生津貼」後，收到「學生津貼事務處」通知申請未成功，要求輸入資料，由於認為信息內容奇怪，懷疑是否「詐騙短訊」，於是提醒其他家長小心不要上當。



帖文引來大批家長及網民熱議，有人稱收到相同信息，「我老公喺智方便+申請 $2，500後2日，就收到呢個電騙」；也有人提醒要提高警覺，「謝提醒」、「生活事項已經夠煩，仲要同騙子鬥智鬥力！」、「佢哋都算與時並進，我哋真係無時無刻都唔可以鬆懈」。



教育局早前公布2024／25學年派發學生津貼2,500元安排，所有於申請日在香港的中學日校、小學、特殊學校和幼稚園就讀的學生，均可獲得有關津貼。（資料圖片）

教育局回覆《香港01》查詢時表示，知悉周四（9月19日）網上流傳有關「學生津貼事務處」通知申請未能成功的懷疑詐騙電話。



教育局強調，局方只會透過真人電話對話、官方電郵或SMS短訊聯絡市民。所有來自教育局有關學生津貼的SMS短訊均以「#EDB_STG」為短訊發送人名稱，教育局不會以交互式話音回應(IVR)電話撥號器聯絡學生津貼的申請人，提醒市民如收到可疑信息，應提高警覺，切勿提供個人資料。任何市民若因此受騙，應即聯絡警方。



新學年已經開學，教育局早前公布2024／25學年派發學生津貼2,500元安排，家長申請時宜小心慎防有詐騙短訊。（資料圖片）

新學年已經開學，教育局早前公布2024／25學年派發學生津貼2,500元安排，所有於申請日在香港的中學日校、小學、特殊學校和幼稚園就讀的學生，均可獲得有關津貼，家長現時亦可透過「智方便+」戶口，登入電子平台為所有合資格子女一併遞交申請。

疑騙徒扮學生津貼事務處詐騙

不過各位家長申請時要注意！有家長在討論區「親子王國」表示，近日有聲稱是「學生津貼事務處」發出的短訊表示，2500元「學生津貼」申請未成功，要求家長輸入資料，由於對內容感到奇怪，懷疑是新詐騙手法，遂發文提醒其他家長不要上當，「詐騙電話跟到好貼啦！已經唔係入境處通知……大家唔好上當」。

有家長在討論區「親子王國」表示，近日有聲稱是「學生津貼事務處」發出的短訊表示，2,500元「學生津貼」申請未成功，要求家長輸入資料，由於對內容感到奇怪，懷疑是新詐騙手法。（討論區「親子王國」）

網民：騙子與時並進

帖文引來大批家長及網民熱議，有人稱收到相同信息，「我老公喺智方便+申請 $2500後2日，就收到呢個電騙」，亦有人表示無收到相關短訊，「你老公申請又你老公收到個詐騙信息呀？你有無收到？我申請但我無收到」。

帖文引來大批家長及網民熱議，有人稱收到相同信息。（資料圖片）

另有不少人感謝樓主提醒，「謝提醒」、「生活事項已經夠煩，仲要同騙子鬥智鬥力！」、「佢哋都算與時並進，我哋真係無時無刻都唔可以鬆懈」。