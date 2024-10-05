高鐵上演遮光窗簾拉扯大戰！2男僵持20分鐘零口角　網民：有禮貌

乘搭公共交通工具，乘客們務必互相忍讓。近日網上瘋傳1條影片，顯示2名內地男乘客乘搭高鐵，分別坐在前後座位，後座戴眼鏡男子想打開遮光窗簾看風景，但前座戴帽男嫌有光，阻礙使用電腦，於是他們即場上演一場拉扯遮光窗簾大戰，你扯上、我拉下，僵持20分鐘左右，目擊者憶述他們全程「君子動手不動口」，沒有發生爭執，形容「還是有禮貌」。

大量網民笑言「坐了一趟車，肩周炎都治好了」、「其實他們想玩遮光窗簾」、「其他乘客如何忍笑？」。



四眼男想看風景，但戴帽男想玩電腦，因而引發「拉扯大戰」，歷時20分鐘左右。（網上影片截圖）

內地媒體報道，事發上月29日，一列高鐵列車由湖北宜昌前往四川成都，片中可見，坐在後座的「四眼男」和前座戴帽男一直僵持，不斷將遮光窗簾扯上扯下，但沒有口角。

目擊者許先生表示，四眼男想看風景，但戴帽男想玩電腦，因而引發「拉扯大戰」，歷時20分鐘左右，旁邊乘客沒有勸阻，許男形容過程中「大家還是比較克制的，還是有禮貌」，但沒有交代結局。

目擊者形容過程中「大家還是比較克制的，還是有禮貌」，但沒有交代結局。（網上影片截圖）

影片引來許多網民討論，笑言「竟然僵持了20分鐘都還沒吵起來」、「高鐵窗簾變成健身器材，質素不錯」、「還沒打架等於有禮貌」、「互相誓死捍衛自己的權利，你們的沉默震耳欲聾」。

（綜合）