搭火車撞破電騙！大學生見阿姨用放大鏡睇手機　看聊天內容即報警

電騙手法層出不窮，對科技不太熟悉的長者要小心中招。內地有大學生搭火車回河北途中，發現1名阿姨用放大鏡看手機，好心幫忙調節對方手機字體大小時，意外看到其聊天內容，1名「審核員」對阿姨說「上級領導考慮到您的情況」，要她繳交1.5萬人民幣（約1.6萬港元）以換取150萬人民幣（約165萬港元）福利。大學生認為阿姨正墮入電騙，馬上聯絡警察勸阻阿姨，被網民大讚。



大學生發現阿姨在火車上用放大鏡看手機，看內容懷疑對方遇上電騙。（微博圖片）

內地近日流傳片段，由1名正在湖南郴州讀大學的孟同學拍攝，他正坐火車回河北石家庄，因手機快沒電去找充電插座，途中見到1名阿姨正用放大鏡看手機。孟同學見老阿姨看起來便，幫手調校手機字體大小，剛好見到聊天內容不尋常。

大學生看到訊息內容，認為阿姨遇上電騙。（微博影片截圖）

「上級領導」特批繳1.5萬換150萬福利

孟同學指，阿姨用的不是常用通訊軟件，正和她對話的人叫「審核員曾波」，文字提到「只有好好配合，扶貧款才會順利下達到，您的銀行帳戶中」、「上級領導考慮到您的情況，特批給您繳納15000，即可領取150萬的福利」，而阿姨回覆道「老師我都流淚了，國家領導對我這麼好」。他認為是詐騙，便拍下訊息照片，馬上聯絡乘警（管理列車治安的鐵路人民警察）。

孟同學等到警方和阿姨溝通勸阻後，聽到阿姨說自己不懂轉賬，之後就交由警方跟進，他上傳影片是想提醒網民慎防電騙。

乘警到場勸阻阿姨。（微博圖片）

網民留言大讚大學生是「好心人」、「機智」、「熱心人」，惟竟有人批評他侵犯別人私隱：「你是在偷看別人隱私，如果她是看老公的私人信件怎麼辦？」

（微博）