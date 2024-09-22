二次受騙！女子遇詐騙網搜「如何追回騙款」再墮騙局　網民：難怪

1次被騙是騙徒高招，二次受騙是自己愚蠢？內地1名女子遇冒充快遞客服詐騙致損失，於網上搜尋「如何追回被騙款」，被1則提為「高科技追款」廣告吸引，廣告內容表示可以駭進騙徒的銀行帳戶以助受害人追回損失。女子信以為真，先轉帳「服務費」，之後又再轉帳「技術費」，合供過數逾千元人民幣，最終卻被所謂「技術人員」封鎖，驚悉受騙遂報警求助。網民看到女子再度被騙，不禁嘲諷指「人才」，「這智商，被騙太正常了」、「繼續搜『如何追回網上廣告騙的費用』，然後無限循環下去」。



內地有女子遭假冒快遞客服人員詐騙，上網搜尋「如何追回騙款」再遇騙。 （示意圖／GettyImages）

遇詐騙搜「如何追回騙款」再被騙

內地微博報道，廣東佛山有女子被假冒快遞客服人員詐騙造成損失，於是便在網上搜尋「如何追回被騙款」。當時她看到1則名為「高科技追款」廣告，表示可以駭進騙徒的銀行帳戶，再幫苦主追回損失，不過則需先付費50元人民幣（約55港元）作服務費，她看到後沒有猶豫，馬上進行繳費。

及後1名自稱是「技術人員」和她聯繫，先是向她了解被騙過程，讓其提供轉帳記錄，以及確認被騙金額。一連串貌似專業的態度讓女子放下戒心，最後「技術人員」表示需另外再收取950元人民幣（約1,050港元）作為「技術費」，女子不虞有詐，再次轉帳，可惜對方收款後便立刻將其封鎖，她才驚覺自己再次被騙，隨即前往公安局報警求助；目前案件正在調查中。

女子看到名為「高科技追款」廣告，沒有猶豫便轉帳合共千元人民幣。（資料圖片／示意圖）

網民熱議：不騙你騙誰？

事件引來網民熱議，紛紛嘲笑該女子，「不騙你騙誰？」、「人才」、「這智商，被騙太正常了」、「難怪會成為騙徒獵物」、「這個女子是禍不單行啊！」、「這定位真準啊」、「騙騙相連」。亦有人挖苦「這屆騙子不行，居然只騙了1,000塊，建議騙子多上網課進修一下」、「繼續搜『如何追回網上廣告騙的費用』，然後無限循環下去」。

不過亦有人認為不該嘲笑受害人，指被騙後心情混亂，一心只想追回損失，故失去了判斷力才受騙，「被騙已經夠慘了，怎麼還要嘲笑她呢？」。

（綜合）