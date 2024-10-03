馬國打卡聖地女遊客裸露片瘋傳！露體擺不雅姿勢 疑中國情色網紅
今次她真的爆紅了！馬來西亞近日瘋傳影片， 1名身穿長裙疑似中國女遊客在「小紅書爆紅打卡點」沙巴亞庇加雅街的已經MayBank分行門外，拍攝呎度大膽的「露出片」，包括突然扯高長裙，沒穿着內衣，裸露下半身及胸部等，又不停擺出不雅姿勢。相關影像最初在小紅書上流傳，之後流傳到WhatsApp等通訊軟件，終引起馬國警方關注，表示正調查事件，警隊高層指正循「蓄意侮辱他人」罪調查，最高可囚5年或罰款，倘確定是外籍人士所為，可能禁止對方再入境。
不少小紅書網民則認出片中女主角是內地情色網紅，她於社交平台上有大量色情照及影片，惟現時涉事影片已被刪除。
事發地點近月成小紅書爆紅打卡點
馬來西亞傳媒報道，沙巴亞庇加雅街（Gaya Street）1間已搬遷結業的MayBank分行近月成為打卡熱點，吸引大批中國遊客來朝聖，小紅書上有大量在分行黃色招牌下十字路口的打卡照。據悉，該地點最先受中國遊客熱捧，繼而引起當地商家、網紅及其他遊客關注，令該處意外成為「景點」。
女子沒穿內衣扯起長裙 裸體胸部及下半身
馬來西亞網絡近日瘋傳10秒影片，1名被指是中國遊客的女子於夜晚來到該MayBank結業分行外拍攝，片中的她身穿連身裙，但沒有穿內衣，她扯高裙子裸露胸部及下體，不停扭腰擺臀，更一度蹲下拍攝，畫面相當不雅，而拍攝時現場還有車輛駛過。
網民認出是內地情色網紅
當地傳媒指影片最先在小紅書上瘋傳，而涉事原片則被人流傳到WhatsApp群組。部份小紅書網民認出片中女子是內地情色網紅，而影片上亦有她個人標誌，指她曾在個人X帳戶上傳有關影片，惟現時已將影片刪除。翻查網上資料，該名被指是「女主角」的情色網紅的社交平台有大量成人內容，但已找不到涉事片段。
警方指相關罪行最高可囚5年或罰款
事件引起馬來西亞警方關注，表示正追查相關人士身份，並向大馬通訊及多媒體委員會尋求協助，調查及鑑定女子身份，以及找出影片發布者。警方正循刑事法典509條「蓄意侮辱他人」罪調查事件，倘相關人士罪成，最高可囚5年或罰款，亦可能兩者併罰。
倘確定為外國人或禁止再入境
亞庇警區主任卡欣慕達助理總監回應當地傳媒時表示，正全力追查片段來源，若當事人確認是外國旅客，將採相應措施，包括禁止該女遊客再入境沙巴。
網民怒斥拍片者丟臉：為啥都這麼低俗
馬來西亞警方介入調查亦引起內地網民關注，狠斥拍片者丟臉，「為啥都這麼低俗，好像不止一次出現這樣的新聞了 ， 明明我認識的國人不那樣的啊」、「她好漂亮啊，為什麼做這個不懂」、「拍就拍，別在大庭廣眾下拍，太高調了」、「都出國了，也不學習互相尊重，不理解為什麼要把自己搞low掉」、「又是小紅書帶起打卡maybank的風，小紅書真的很多不正常的人」。
有內地網民力撐：不要借題發揮諷刺中國人
不過，有內地網民不滿外地網民「雙標」，「你們認為的文明西方世界到處都有裸體沙灘， 裸體自行車騎行活動，同志遊行裸的也不少，雖然沒讚揚這個女生的行為，但也不要借題發揮諷刺中國人」。
（綜合）