內地紅髮大媽做「機艙老鼠」！斷正丟現金贓物　被捕竟淡定吃生果

乘搭飛機時要時刻提高警覺，切記要小心保管財物，以免被「機艙老鼠」有機可乘！馬來西亞1名華裔女子在網上發文訴說在機上遇竊經歷，指日前乘搭飛機時，由於太疲累，所以一上機便入睡，詎料有1名紅色頭髮的河南大媽趁機犯案。其他乘容形容該大媽「每個行李艙上都去打開，拿不同的包回自己座位檢查」，當飛機抵達吉隆坡，樓主取回行李時，驚見「拉鍊沒關，包裡的東西都跌出來，就發現錢不見」，總數4,000令吉（約7,300港元）現金被盜，於是立即通知空姐。



其時機艙門已經打開，空姐通知可能是該名紅髮大媽所為，華女和親友立即追上去，拉扯期間對方竟丟掉贓物，而且刪除懷疑與同黨的對話紀錄。當大媽斷正被截停後，在等候被帶返警署期間，竟然還淡定地剝紅毛丹進食。



涉嫌在機上盜竊的紅髮大媽，被裁住後用衣物圍頸。（facebook影片截圖）

遇竊女子上機即睡 沒留意有人犯案

綜合該名華裔女子在facebook帖文並接受當地媒體訪問，表示本年9月15日與親友乘搭飛機，由泰國曼谷飛返馬來西亞吉隆坡，她上機後將載着4,000令吉（約7,300港元）的現金放在電腦手提袋內，繼而連錢帶袋放在行李架上，樓主承認「自己大意了，太累了，一上飛機都睡死了」。

當飛機抵達目的地後，機艙門已經打開，乘客陸續離開，樓主取回電腦手提袋候，「發現拉鍊沒關，包裡的東西都跌出來，就發現錢不見」，於是立即告知空姐，獲告知可能該名紅髮大媽所為，樓主和親友立即下機追截大媽。

涉案的紅髮大媽在行李架上翻找財物，盜取旅客金錢。（示意圖/資料圖片）

大媽棄贓物 嘗試丟爛手機

樓主一行人隨後截獲大媽，雙方拉扯期間，大媽伺機丟掉1疊物件，警員亦介入調查。其時2名同機男生走近，指出見到對方曾經取起樓主的隨身行李，然後返回自己座位，繼而再將行李放回行李架，更有人指該大媽「每個行李艙上都去打開，拿不同的包回自己座位檢查」。

大媽其後嘗試逃走，而且一直打電話，甚至發微信聲稱遭人冤枉，警員見狀打算沒收其手機，但她奮力刪除聊天記錄，繼而「當場要把電話丟爛」。雖然她成功刪了懷疑和同黨的對話紀錄，但最終未能成功破壞手機。

紅髮大媽在機上偷竊斷正，最終被捕。（示意圖/gettyimages）

被捕後淡定食紅毛丹

警員調查後，發現大媽丟掉的物件正是樓主失去的現金，循例詢問樓主是否繼續追究，樓主表明堅持追究對方的法律責任。而大媽被捕後，在等候帶往警署前，竟然淡定地剝紅毛丹進食。樓主拍片批評「在飛機偷我們的錢，被我們抓到，吃紅毛丹」。

最後樓主一行人折騰到凌晨5時才回家，至於案中現金則要被留下作為證據，樓主不知道何時才能拿回，希望警方可以能盡快歸還。樓主更展示涉案大媽的護照，顯示對方姓王，來自河南。

（綜合）