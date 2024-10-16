男童6歲被拐走！女子做線上DNA測試尋獲血親　73年後奇蹟一家團聚

拐帶兒童令親子分離，是人世問最悲慘的事，而隨着近年興起的線上DNA測試，卻可能令失散的血緣親人重聚！美國1名女子「貪得意」，接受線上DNA檢測，系統經搜尋後，意外發現她與1名「陌生」男子有血緣關係，經過多番努力後，甚至得到聯邦調查局的協助，最終證實對方正是其失蹤73年的舅父。



原來舅父在6歲的時候，遭陌生女子聲稱購買糖果誘拐失蹤，最終被一對夫婦收養，當成親生兒子撫養成人。而親生母親多年來焦急尋找兒子，並且一直深信他仍然活着，惟母親於2005年去世前仍無法見到兒子一面。沒料到事隔73年，如今一家人終於再次團聚，齊慰亡母在天之靈。



報道路易斯在6歲時失蹤，救援人員當年曾大規模搜索，同時報章曾刊登路易斯（右）與其哥哥羅傑的照片。（網上圖片）

女子貪玩進行DNA測試 竟有意外發現

63歲女子阿莉達（Alida Alequin）住在加州城市奧克蘭，2020年時因「貪得意」進行線上DNA測試，結果顯示她與1名男子的配對率為22%。阿莉達記得母親曾經提及在波多黎各出生的舅父路易斯（Luis Armando Albino）在6歲時遭拐走，至今失蹤73年，開始懷疑對方就是舅父路易斯，但調查陷入死胡同。

掌年救援人員曾大規模搜索

但阿莉達仍沒死心，今年初與女兒們繼續尋人，在奧克蘭公共圖書館時觀看當時報道，發現當年警員、當地軍事基地的士兵、海岸警衛隊和其他救援人員大規模搜索，而失蹤的路易斯與9歲的哥哥羅傑 （Roger Albino）當年在公園嬉戲，羅傑表示1名纏住頭巾的陌生女子帶走路易斯，他事後多次接受調查人員的訊問，而報章亦曾刊登路易斯和羅傑的照片。阿莉達相信看完報道後，更相信DNA測試的配對結果，可能成為尋回路易斯的線索，於是報警求助。

路易斯母親一直相信自己的兒子仍然活着。（網上圖片）

警重新立案調查 終證實身份

調查人員最終一致認為阿莉達提供的資料屬新線索，於是重新立案調查該宗失蹤人口案，經調查後發現現年79歲路易斯目前在美國東岸，於是聯絡對方提供DNA樣本，比對阿莉達母親的DNA，最終證實其身份。阿莉達形容當時和母親喜極而泣，興奮表示「我們找到他（路易斯）了」。

一家人團聚緊緊擁抱

本年6月24日，在聯邦調查局的協助下，79歲的路易斯和家人前往奧克蘭，跟阿莉達等親戚會面，路易斯擁抱阿莉達致謝，表示「謝謝你（阿莉達）找到我（路易斯）」。阿莉達翌日駕車，接載母親和舅父前往現年82歲的羅傑的住所相聚，他們緊緊擁抱對方，路易斯交代被擄走後的生活情況，指自己加入過海軍陸戰隊，曾在越南服役，亦做過消防員，目前兒孫滿堂。

事隔73年，路易斯（右）終於能與哥哥羅傑（左）相聚。（網上圖片）

執法人員循綁架方向調查

奧克蘭警方表示，該宗失蹤人口案件雖已結案，但警方和聯邦調查局循綁架方向調查，初步相信案發於1951年2月21日，6歲路易斯和兄長羅傑在奧克蘭1個公園嬉戲，其間1名陌生女子用西班牙文和路易斯聊天，訛稱為他購買糖果，繼而拐走路易斯並帶到東岸，最終由一對夫婦將他收養，幸得阿莉達的努力，終於成功破案。

，路易斯雖然失蹤多年，但他一直活在家人的心中，照片掛在牆上，圖為他失蹤前拍攝的照片。（網上圖片）

親生母親深信兒子仍活着

阿莉達表示，路易斯雖然失蹤多年，但他一直活在家人的心中，照片掛在牆上，可惜祖母早於2005年去世，但她一直相信兒子路易斯仍然活着，甚至將有關報道放在錢包內，最終一家人如願團聚，羅傑和路易斯總共2次見面，羅傑於今年8月安詳離世。

（綜合）