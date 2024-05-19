黃狗放牧後失蹤！站懸崖峭壁堅守1天拒離開　暖心真相感動眾人

狗狗絕對是人類最可靠的朋友！內地較早前有牧民帶同飼養的小黃狗前往牧羊，不料黃狗放牧後就失蹤近1天，最後動員親朋好友，終於在懸崖峭壁看見牠，但牠看見主人卻一動不動。牧民上前才發現原來牠正守護1隻剛出生的小羔羊寶寶，讓眾人感動不已。影片曝光亦引來網民大讚黃狗盡忠職守，「知道站在高處，聰明」、「值得信任的狗狗，比我還可靠！」。



內蒙古有牧民飼養的黃狗在放牧後失蹤，原來牠是在守護剛出生的羔羊寶寶。（微博影片截圖）

內地微博報道，事發於上月23日，內蒙古鄂爾多斯1名牧民帶同飼養的小黃狗前往牧羊，黃狗卻在放牧後離奇失蹤近1天，牧民焦急地四處尋找其蹤影，可惜無所獲，最後更要動員親朋好友展開地毯式搜索，終於在一處險峻的懸崖峭壁上看見黃狗身影。

不過即使看見主人，黃狗仍留在原地一動不動，無論飼主怎麼呼喊都不為所動。牧民擔心又好奇，隨即爬上峭壁一探究竟，才發現牠正在守護1隻出生沒多久的小羔羊，估計黃狗想堅守原地等待飼主回來發現牠們，讓在場眾人感動不已。

片段所示，當時黃狗站在懸崖峭壁較高處，牠正左右四處張望，相信是等待主人回來；而峭壁下方則有1隻身形細小，應是剛出生的白色小羔羊。黃狗當時則擔任「管理員」角色看管對方，直至牧民出現。

片段曝光後，不少網民都大讚黃狗聰明和盡忠職守，「值得信任的狗狗，比我還可靠！」、「知道站在高處，聰明」、「忠於職守，獎個大雞腿」、「主人護家能手，忠誠的衛士」、「感覺狗狗的眼神是真的在發愁：『這小羊羔我也背不動帶不走，主人你咋還不來把牠帶回家？』」。

（綜合）