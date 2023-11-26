尋回失蹤老翁　家屬報警稱：人沒了　幸警員細心多看一眼成功救回

細心觀察隨時可能救人一命！近日浙江1名88歲獨居老翁失蹤整整一天，家屬遍尋不獲於是報警。不過在民警到達現場前，家屬就在不常去的閣樓中發現老翁身影，他一動不動躺在冰冷的地板上。家屬一看即以為老翁已亡故，極為悲痛，也沒有叫救護車就將死訊告知民警。所幸民警到場後多看了數眼，發現老翁一息尚存，胸膛有輕微起伏，只是人已經失去意識，於是急忙叫救護車將老翁送院，最後成功救回老翁一命。



浙江88歲獨居老翁蔣伯伯失蹤整整一天，被家人發現倒臥閣樓，一度被誤會「已死」，所幸警員發現他尚有呼吸，及時叫救護車將他送院。（「縉雲公安」圖片）

綜合內媒報道，88歲蔣姓老翁獨自住在浙江縉雲縣三溪鄉大山深處盛園村的一棟兩層木屋，平日只在一樓生活，很少上去二樓閣樓。由於子女都在外地，只有鄰村的應姓女婿不時來家中照看。

11月11日下午，女婿應先生帶着一家三口回來探望蔣伯伯，在家中不見他的身影，詢問其他村民才得知蔣伯伯最後出現已是前一天（10日）傍晚在家門前。應先生等人在村中四處尋找蔣伯伯不果，蔣伯伯的外孫女便於晚上7點多打電話報警。此時，蔣伯伯已經失蹤了整整一日一夜。

當值民警舒志城接到報案，立即聯繫紅十字救援隊，共同前往事發地展開搜救。結果在半路上，他就接到蔣伯伯家人致電通知，稱在家中閣樓發現蔣伯伯，但「人已經沒了」。舒志城突聞噩耗，心中難安，按程序通知刑偵隊伍後繼續趕往蔣伯伯家中。他到達時，應先生一家神情悲傷聚集在一樓，一時未能接受蔣伯伯「死訊」。

在家屬指引下，舒志城來到發現蔣伯伯的閣樓，由於舊房子沒有電燈，四周漆黑，舒志城就打開手中的電筒，透過微弱的光線，他看到蔣伯伯臉色蒼白、四肢蜷縮，躺在地上「跟死了一樣」。由於刑偵隊伍尚未到達，舒志城便先行查看情況，但當他走近時卻發現蔣伯伯胸口尚有微弱起伏，甚至在他靠近時手部輕微顫抖了一下，不過已經失去意識，四肢冰涼。

驚覺蔣伯伯仍然活着，舒志城即時通知家屬並叫救護車到場。由於蔣伯伯已經倒臥閣樓冰冷地板最少一日，期間滴水未進，而救護車上山還需要起碼20分鐘，舒志城趕忙指揮家屬取來保暖衣物，及餵蔣伯伯暖飲，隨後又和救援隊為他保暖。蔣伯伯意識逐漸恢復，舒志城怕他再度失去意識，於是不斷在身邊和他說話。

舒志城叫救護車將蔣伯伯送院，最後成功救回伯伯。（「縉雲公安」圖片）

所幸送院救治及時，蔣伯伯沒有生命危險，但仍需住院觀察。而他的外孫女事後向當地傳媒表示，剛找到蔣伯伯時，真的以為他已經死去，「多虧了細心的民警救回了我外公」。而舒志城就認為一切都是「運氣好」，剛好家屬在閣樓發現蔣伯伯、剛好他在趕過去的路上、剛好多看了幾眼，「還好去得及時，又多看了幾眼，把人救回來了」。

事件引起網民關注，不少人大讚警員細心，但亦有人認為家屬相較之下顯得太粗心，並指出家有長者的人應更留意，「大爺差點就沒了，幸好多看一眼啊，家里有老人的一定要操點心啊」、「多虧民警多看一眼啊」、「說民警是救命恩人，一點不為過，這家屬是心大還是沒常識，人死是由醫院出示鑒定報告，可不能張口就來」、「如果沒及時發現，可能就這麼躺沒了」。