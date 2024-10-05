內地男童疑撞凹300萬美元名車！全球限量77部　網民直擊爆內情

小朋友活潑好動，家長真的要小心看管，以免撞毀他人貴重物品需要賠償！網上瘋傳有小童在澳門永利皇宮酒店，疑似撞凹正在展覽的名車。報稱目擊事件的網民上傳多張現場照片，指被撞的名車是「Aston Martin One-77」，全球限量77部，售價約300萬美元（下同，約2,330萬港元）。事後有職員和保安隨即上前檢查名車受損情況，家長則忙於和職員商討，及後更有警察到場協助。



帖文惹來網民熱烈討論，有人覺得涉事小童和父母應受到教訓，「帶佢（孩子）出街就睇實佢，一係就教佢唔好亂掂街上面嘅嘢」、「揩花應該就唔使300萬美金，拎10萬美金應該仲有得剩，剩咗嘅送個仔去學吓禮儀先」；亦有人戲言「喜提新車」、「落一轉澳門就買咗架車」。



有內地小童疑似撞凹價值約300萬美金的名車，該車正在澳門永利皇宮酒店覽出。（threads圖片）

內地男童疑撞凹名車

報稱在現場目睹經過的網民周四（10月3日）在threads帳號上傳多張照片，留言指「有條𡃁仔一嘢車咗個圍欄條柱落WYNN展覽緊部Aston Martin One-77度，無咩嘢嘅，全球限量77部，300萬美金啫」，並戲稱「他只是個孩子呀，家人們」。

樓主上載的照片可見，在場有職員和保安正檢查名車受損情況，而疑似涉事小童的母親正和職員交涉，小童則躲在母親身後。樓主補充，事發後酒店負責人即時現身，男童父親跟隨對方到其他地方商討事態，母親就指責小朋友，事件更驚動警察到場協助。

疑似涉事小童的母親正和職員交涉。（threads圖片）

相中地點為澳門永利的展覽廳，正在展出名為「2024永利臻典夢幻超跑展」。據永利官方網頁介紹，展期由2024年8月1日至10月13日，展覽30輛總值逾15億港元的世界傳奇超跑，以前所未有的鼎盛陣容齊聚永利，其中包括號稱「性能天花板」兼「最強風神」的Pagani終極人手打造之作Pagani Huayra R、慶祝Aston Martin成立100周年而推出的限量版Aston Martin V12 Speedster，以及全球限量9部並打破林寶堅尼售價記錄的Lamborghini Veneno Roadster等傳世傑作。

被撞名車價值約300萬美元

似被被內地小童撞凹的名車為奧斯頓馬丁（Aston Martin）所出產，全球只有限量77輛的「Aston Martin One-77」，價值約300萬美元。

涉事名車為全球限量77輛的「Aston Martin One-77」，價值約300萬美元。（永利官網截圖）

網民笑：喜提新車

帖文一出隨即掀起網民熱議，不少人都覺得家長責無旁貸，「事實證明就算有欄，要爛嘅始終都係攔唔住啲細佬」、「帶佢出街就睇實佢，一係就教佢唔好亂掂街上面嘅嘢」、「自己唔教，就等社會教」、「無受過教育嘅細路真係好可怕，教育都唔識就學人生仔嘅家長仲可怕」、「揩花應該就唔洗300萬美金，拎10萬美金應該仲有得剩，剩咗嘅送個仔去學吓禮儀先」。

有網民就調侃涉事小童的家長，「喜提新車」、「落一轉澳門就買咗架車，內地人消費力勁」、「後邊個Cafe真係最佳花生位」、「成班人坐定定睇戲」、「老母憂心忡忡嘅眼神，我就係要睇呢啲」、「怪獸家長表示：『你部嘢咁貴就唔好擺喺到啦！』」，又笑稱相信對方父母可以準備支票簿。有人好奇名車是否真的被「揩花」，樓主指當時大批保安圍着名車，回覆「睇唔到呀，蚊都飛唔入」。

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