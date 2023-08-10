無手尾！阿叔停車場亂放手推車　意外撞花私家車　車主貼影片公審

一時懶惰或會帶來「昂貴」教訓！有車主貼出「車cam」影片，顯示1名大叔使用商店提供的手推車，將貨品推至停車場後，隨便將車推到一旁便離去。沒料手推車車轆乘勢回轉，意外撞花片主私家車的車門。車主事後貼出事發經過片段公審，批評大叔的無手尾行為影響他人，不少網民也直斥相關行為自私，更指片主隨時可向大叔索償。



有車主貼出「車cam」影片，顯示1名大叔於停車場隨便放下手推車便離開，令手推車意外撞向片主私家車的車門導致撞花。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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有車主於facebook群組貼出「車cam」影片，顯示車輛停泊於1個室內停車場內，停車格左右均沒有車輛。片中可見，1名大叔與家人帶同商店提供的手推車，走近相距樓主座駕1格外的七人車，並將手推車內的戰利品及個人物品逐一放進車廂。

大叔之後雙手扶着手推車車頭，反方向將車推向樓主座駕右方的停車格便放手離開，返回車上繼續執拾物品。沒想到手推車乘着推力，向樓主座駕的方向轉去，手把意外撞上司機位的車門才停下。樓主取車時發現座駕被意外撞花，翻查「車cam」片段才揭發經過，直斥：「阿叔，你求求其其推開架車就算，撞到我架車花咗，好在有PPF（Paint Protection Film，車漆保護膜）捽多兩嘢冇咩啫！」

不少網民也直斥大叔行為自私，更指片主隨時可向大叔索償。（fb「馬路的事討論區」圖片）

看過影片的網民也批評片中大叔行為自私，「自己嗰架就係車，人哋嗰架就唔係」、「言教不如身教！你的子女以你為榜樣」、「香港就係多得呢啲不知所謂嘅公民質素」、「佢既然都係求其推，何不推放旁邊就得」。亦有人拍若片主的座駕受損，大可憑片段向大叔索償，「呢啲唔做佢，佢永遠唔會知自己錯」、「報警，雖然一定叫私了，但煩個阿伯都抵」、「最憎啲人冇手尾」。