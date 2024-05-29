豪車勞斯萊斯泊街邊！車頭冚被當作餐枱「開餐」　網民：呢餐好貴

豪車慘被淪為餐枱？近日網上有群組瘋傳相片，1輛停泊在尖沙咀街頭的勞斯萊斯（Rolls-Royce），「車頭冚（引擎蓋）」被數名男子擺放多個外賣盒和飲品，數人更直接於路邊「開餐」，奢侈畫面引來網民熱議。有人猜測數名男子身份，「可能架車係佢哋其中一個呢」、「使乜咁緊張啊」；不過更多人覺得「揸勞會喺條街咁樣食飯盒，咪玩」，又笑稱「整污糟咗張餐枱，呢餐就貴囉」。



有停泊於尖沙咀的豪車勞斯萊斯，車頭冚被數男子當作餐枱「開餐」。（FB「大埔 TAI PO」圖片）

樓主在facebook群組「大埔 TAI PO」上傳照片，笑稱「呢張餐枱真係好貴㗎」。如圖所示，地點為尖沙咀中間道，1輛勞斯萊斯豪車停泊街邊，車頭冚被當作餐枱，放了多個外賣餐盒，還有飲品以及紙巾等，車旁有數名男子站着「開餐」，畫面引來網民熱議。

有網民就猜測數人當中或有1人是車主，「使乜咁緊張啊」、「可能架車係佢哋其中一個呢」、「看圖說故事，自己車唔介意咪得囉」、「食完唔使掉垃圾，我叫工人過嚟執」。不過亦有人認為「如果食緊嘢的是車主，咁叫任性；如果只係路人甲，車有事，記得要佢埋單」。

惟更多人覺得數名男子和車主無關係，「揸勞會喺條街咁樣食飯盒，咪玩」、「我希望只係一張P圖」、「咁靚嘅車就咪周圍泊喺街啦」、「整污糟咗張餐枱，呢餐就貴囉」、「整花都唔知點計」、「街邊食飯盒都可以食出七星級的感覺」，又笑言「職工頭圍用膳」、「啲嘢凍晒唔好食，用6000幾CC嘅爐保溫」、「『型』毁」、「諗返起香港早2年禁餐廳堂食」。

（facebook群組）