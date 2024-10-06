夫妻MMA！遭妻扯衫打頭　夫大喊：別碰我　幼子眼前叉頸掌摑摔妻

夫母在孩子面前暴力打鬥，恐為孩子帶來一世陰影！網上近日流傳1條影片，顯示1對夫妻在商場內發生爭執，妻子不斷拉扯丈夫上衣，甚至出手打頭；人夫最初極力忍讓，但漸漸顯得不耐煩，撥開妻子後大叫「別碰我」，惟妻子繼續拉扯，不准丈夫離開。



人夫終於忍無可忍，左手繼續抱着兒子，右手向妻子叉頸，遇到妻子反擊，他竟當場怒摑，繼而放下兒子全面開戰，一手扯住妻子長髮，再以類似柔道摔技將妻子摔倒在地，然後將她扯起至站立。雖然兒子曾走近，但未能化解父母衝突，妻子繼續拳打丈夫，有熱心途人走近拉開男童，以避免殃及池魚。據了解，打鬥事件是發生在上海一間商場內。



網民看過影片後都慨嘆孩子最無辜，表示「孩子都見怪不怪」、「父母不應在子女面前打架，會留下陰影」、「男的已經在忍讓，女的還出手」。



妻子在商場內不停打向丈夫頭部。（網上影片截圖）

躁妻當眾扯衫打頭 人夫最初忍讓

相關影片長約1分鐘30秒，可見一家三口本身行經商場，兒子拖着爸爸左手，而爸爸的右手持有1袋物件。惟妻子不停打丈夫頭部和拉扯其白色上衣，丈夫最初沒有反駁或反擊，反而改為抱起兒子，似想避免紛爭。但妻子繼續扯住丈夫的上衣，雙方怒目而視，丈夫撥開妻子，繼而大喝「別碰我」，然後抱着兒子快步離開。

丈夫嬲爆還擊 箍頸、扯髮、掌摑再摔妻

妻子仍不放棄，追上去搥打丈夫，再扯住其白色上衣；丈夫左手繼續抱着兒子，右手開始反擊，當場施以叉頸，大叫「孩子在這的」。但妻子完全聽不入耳，繼續打丈夫臉部。丈夫忍無可忍，即場怒摑妻子，登時傳出響亮掌摑聲，然後他放下兒子，和妻子全面開戰，只見他一手扯住妻子長髮，再用類似柔道摔技將她摔倒地上，繼而將她扯至站立。

妻子追上去搥打丈夫，再扯住其白色上衣；丈夫左手繼續抱着兒子，右手開始反擊，當場施以叉頸。（網上影片截圖）

+ 2

夫妻繼續糾纏，妻子繼續施襲，但丈夫已經沒有還手，兒子則曾數次走近父母身邊，但未能化解衝突，有好心人則拉開男童，避免男童遭誤中受傷。

途人阻攔 人夫抱兒離開

影片引來媒體報道，指出事發於今年6月，現場是上海1間商場，聲稱女方想購買昂貴手袋或其他物件，但丈夫沒有答應，所以才會爆發衝突；亦另有說法稱，其實他們已經辦理離婚，當日一起陪伴兒子，其間妻子想看前夫的手機遭拒絕，於是發生這一幕，最終在途人的阻攔下，男子抱着兒子離開。

途人拉開男童，避免他被誤中受傷，同時阻止夫婦繼續打架。（網上圖片）

網民：父母任何情況下都不應出手

許多網民留言指「男方一直忍讓，女方應該收手」、「打人不打臉」、「子女見到家暴場面，有機會有樣學樣，父母任何情況下都不應出手」。

（綜合）