巴士MMA│老伯大聲用手機　四眼男投訴遭「流星拳」打頭　後續超狂

【巴士MMA】乘坐巴士應互諒互讓，勿騷擾到其他乘客。本港網絡瘋傳1段「巴士MMA」影片，指九巴上有老伯大聲播放手機，引起1名男乘客不滿投訴，結罵觸發爭執打鬥，其間老伯邊爆粗邊一拳「流星錘」打男乘客頭部，揚言「你老X臭X。我打你咪打你囉」；老伯隨後轉身想離開，男乘客趁機拳打回擊，老伯隨即再火起「我唔打你仲打我？」，雙方對峙直至影片結束。



影片引來網民熱議，不少人斥責老伯離譜，「咁X惡，全車聽你啲垃圾噪音仲要打人」、「啱啱打完人，再爆句我唔打你仲打我，perfect」。也有人感嘆「現時代香港人動不動就打架，完全變質」。



本港網絡瘋傳1段「巴士MMA」影片，指九巴上有老伯大聲播放手機，引起1名男乘客不滿投訴，結罵觸發爭執打鬥。（影片截圖）

老伯疑大聲用手機騷擾乘客

網上流傳影片長30秒，指九巴上有老伯大聲播放手機，引起1名男乘客不滿投訴，觸發爭執打鬥，但未有提及拍攝日期。

影片見到，九巴74X車廂上層前排位置1名老伯，正與1名戴眼鏡年輕男子拉扯，當中老伯握着手機的左手被年輕男抓實難以活動，於是老伯爆粗「X你」後就一拳「流星錘」打向年輕男頭部，邊打邊說「X你老X！」。

影片見到，九巴74X車廂上層前排位置1名老伯與1名戴眼鏡年輕男子拉扯。（影片截圖）

男乘客投訴變MMA

年輕男中拳後步履不穩跌坐座位上，回身想反擊但被老伯抓着雙手用力控制。角力間，年輕男表示「你嘈我啊！」，老伯則揚言「你老X臭X！我打你咪打你囉，做乜X嘢啊？做乜X嘢啊？」。

年輕男回身想反擊但被老伯抓着雙手用力控制。（影片截圖）

其間疑似老伯女伴拉老伯衫袖勸止不果，向後離開，老伯亦轉身想離開，惟年輕男趁機反擊重拳打向老伯後頸，老伯再度火起「我唔打你仲打我？」，雙方對峙至影片結束。

疑似老伯女伴拉老伯衫袖勸止不果，向後離開，老伯亦轉身想離開。（影片截圖）

年輕男男趁機反擊重拳打向老伯後頸。（影片截圖）

老伯再度火起「我唔打你仲打我？」，雙方對峙至影片結束。（影片截圖）

網民批老伯離譜

不少網民看過影片斥責老伯離譜，「咁X惡，全車聽你啲垃圾噪音仲要打人」、「啱啱打完人，再爆句我唔打你仲打我，perfect」、「精神分裂，打完人俾人打返喺度講我唔打你你打我？」、「幾十歲咁惡」。也有人笑言「打和Super」。

另有網民感嘆，「發現現時代香港人動不動就打架，先稱呼敵對母親後動手解決，完全變質」。

網民看過影片斥責老伯離譜。（影片截圖）

巴士上大聲用手機或會罰款監禁

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士之乘客或有意乘搭該等車輛的人，不得在車內或車上時使用或操作任何嘈吵器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機，而滋擾到任何其他人；任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款3,000元及監禁6個月。