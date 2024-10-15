野蠻女友？女生當街緊扯男生衣領兼拍頭如「押犯」　目擊者爆結局

南韓經典電影《我的野蠻女友》講述全智賢飾演的野蠻女友，表面以粗暴招數虐待男主角為樂，但背後隱藏傷感一面。而電影歸電影，現實中遇到會施暴力的女子，總會令人難受。網上流傳1條影片，加上上載者文字描述，南韓首爾明洞1名女生和同行男行爭執，女生當眾緊扯對方衣領，男生嘗試甩開，卻不慎弄傷女生美甲，女生一直怒罵他，男生過馬路時嘗試跑走，但仍遭女生扯衣領兼拍頭，最後男生成功狂奔逃走。



有網民形容女生對待男生的手法，活像執法人員「押犯」般，估計片中男女可能是情侶或姊弟，「他的野蠻女友」、「就算是兄弟姊弟又怎樣？難道說有親屬關係就能暴力相向？」、「男生記得保護好自己」。



男生一直遭女生緊扯衣領，像「押犯」般推着走。（Threads影片截圖）

野蠻女大力拍男生頭

有台灣女生在Threads發帖，指當時在南韓首爾明洞等紅綠燈過馬路，發現旁邊1對男女疑似正在口角，紮孖辮的紅髮女生一直緊扯男生的後衣領，男生一直試圖甩開，令到「整個脖子後面都已經紅起來了」。而當男生甩開時，不慎令女生的美甲受損，女生情緒失控一直怒罵。

轉綠燈時，男生馬上衝前，但遭女生緊揪住衫領，隨後聽到「啪」一聲巨響，就見到女生狂拍男生頭部，「而且不只1次，遇到這種恐怖情人，真的嚇到不行」，最後男生成功掙脫，立即狂奔消失人群中，樓主「真心希望（他）是沒被追上啦」。

南韓經典電影《我的野蠻女友》講述全智賢飾演的野蠻女友，表面以虐待男主角為樂，背後隱藏傷感一面。（《我的野蠻女友》電影劇照）

樓主同時上載相關影片，長約11秒，男生一直遭女生緊扯衣領，其間女生拍向對方頭部，傳出明顯響聲，女生繼續緊扯男生的衫領，至片段結束時男生仍未掙脫。

帖文引來許多網民討論，有人形容野蠻女的舉動如「押犯」，對他人毫不尊重，又估計片中男女可能是情侶或姊弟，「男生真的要好好保護自己，我也是被前女友家暴的很慘」、「就算是家人，也不能這樣啦」、「敢這樣動手打人的」。

（Threads）