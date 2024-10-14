飛機乘客用腳關遮光板！腳穿舊襪直踩窗　港女驚︰唔會再挨住窗瞓

乘搭飛機期間，如果乘客覺得窗外陽光刺眼，可以拉下遮光板。有港女在交社網站上載影片，顯示飛機飛行期間，有人用穿着襪子的腳踩在窗上，而襪子顯得又霉又舊，繼而用腳拉下遮光板，連前面座位遮光板都未能倖免。樓主崩潰表示「由今日起我搭飛機唔會再挨住（窗）瞓」。



許多網民批評用腳關遮光板的行為，直斥「咩事？佢搞自己個窗都算，仲要伸腳去搞埋前面個窗」、「有啲人真係非常冇水準」、「我都見過」，更有人嘲諷地說「好腳法」。



有港女在交社網站上載影片，顯示飛機飛行期間，有人用穿着襪子的腳踩在窗上，而襪子顯得又霉又舊。（Threads影片截圖）

小孩坐飛機用腳閂遮光板

該名港女在Threads上載影片，長約21秒，並指出飛機前座位置坐有1名小孩，相信對方躺在座位上，除鞋後連腳帶襪踩在窗上。樓主從左邊罅隙清楚見到對方舉動，懷疑小朋友襪子本身是白色，但可能沒有清洗或穿得太久，開始變成灰白色，腳趾位置更呈淺啡。小朋友用左腳拉下自己座位的遮光板，繼而用右腳拉下前面座位遮光板，同作相當俐落，全程無人阻止。

樓主慨嘆自己向來喜歡「搭飛機挨住個窗瞓」，但目擊今次事件後，「搭飛機唔會再挨住瞓」。

小朋友用左腳拉下自己座位的遮光板，繼而用右腳拉下前面座位遮光板，同作相當俐落，全程無人阻止。（Threads影片截圖）

網民驚：佢對襪好污糟

大量網民批評片中小朋友和同行成人，「家教問題」、「佢對襪好污糟」、「真係幾無公德都會有人做」，亦有人嘲諷「好靈活既腳，仲可以撐到咁闊」、「好似馬騮咁靈活」，更有網民直言以後要消毒窗邊和遮光板。

（Threads）