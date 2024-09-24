常聽聞飛機上西客鬧事的各種奇葩事蹟，但你知道哪種「艙等」的西客最多嗎？



一名空服員表示，飛機上西客最多的地方不在高檔的頭等艙或便宜的經濟艙，反而「豪華經濟艙」（premium economy，或稱特選經濟客艙）內最多搞不清楚狀況又拼命提要求的客人。

飛機上哪位置西客最多？空服員揭意外真相 曾有乘客竟提出這要求（01製圖）

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據英媒《太陽報》報導，一位空服員指出，飛機的「豪華經濟艙」（後稱豪經艙）是空服員最常遇到西客的地方。

因為豪經艙的乘客常對服務有過度的期待，希望能有雞尾酒或是其他餐點可選擇，但實際上豪經艙乘客所多付出的金額，僅能獲得快速通關權利和較寬敞的座位空間罷了。

這名空服員表示，實際上，頭等艙或商務艙乘客，對於機艙能提供的服務與限制大多有所了解，而經濟艙乘客也不會對服務有過度期待，但豪經艙乘客往往過度關注「豪華」兩字，反而忽略豪經艙再怎麼豪華，本質上仍是「經濟艙」。

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一個圖輯看清「國泰調後椅背風波」（點圖放大瀏覽）：

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他也舉出實際例子。曾有乘客要求他提供調酒或不同款式的酒，甚至要求看看「菜單」，或提出許多要求，讓他必須反覆解釋飛機不是酒吧或餐廳，空服員主要工作是維護飛安而不是調酒師或廚師。

這些乘客最常出沒的區域，就是「豪華經濟艙」，因為這些人期望他們的「小升級」可以包含更多的服務項目。

據華航官網所示，其豪華經濟艙包含了獨立客艙、微微傾斜的固定式椅背、更加寬敞的座位區和螢幕，在長程航線另提供包含眼罩、牙刷在內的盥洗包。

長榮的豪經艙則註明有提供紅白葡萄酒、氣泡酒、啤酒等飲料。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】