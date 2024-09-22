搭飛機出國時，中長途的航線可能會有至少一頓的飛機餐。



一名網友分享在飛機上看到乘客吃完飛機餐後，將同行3人的餐盤全都疊在一起放到地上，不禁好奇發問：「空服員的心情是什麼？」

對此，不少人搖頭指出此一看似貼心的舉動反而會對空服員造成麻煩。

搭飛機千萬不要這樣做？乘客自以為好貼心 空姐：我們不會感謝你（01製圖）

這樣做反而增加空服員工作？點圖放大閱讀：

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原PO在Threads發文，表示搭飛機吃飛機餐時，觀察到隔壁旅客吃完把同行3人的餐盤全部疊在一起，整理成一盤放在地上。

他疑惑空服員看到後會是什麼樣的心情？原PO接著補充「後來看到空服員要再分成3盤放進去推車」。

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貼文一出，網友紛紛留言：

「學姐們不喜歡這樣疊好，因為他們還要重新疊一次，請不要好心」

「乘客們不知道的是，餐車裡面是一排一排，空間剛足夠一個tray加小盒子的高度，所以用餐過後只要保持原狀已經很足夠了」

「我都是原封不動，空姐怎麼給我的擺放方式就怎麼放」

「原來真的不要疊比較好，長知識了」

「好奇不能疊餐具這件事不能宣導嗎？」



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也有空服員表示：

「我都會跟乘客解釋『謝謝但其實我們這樣不會比較好收』，然後在走道上一個一個放成可以收進餐車的狀態」

「但我們更在意的應該是請不要放地上」

「其實這樣天天上演已經習慣了，最不喜歡的是那種要了3杯飲料，全部都不喝完」

「你疊好我們不會感謝你」



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