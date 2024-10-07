港鐵情侶激吻到羅湖影片瘋傳！女方仙氣正臉曝光震驚網民：戀愛了

愛侶情到濃時想做出親熱動作，也要注意場合吧？本港網絡及內地微博瘋傳1段影片，見到港鐵東鐵往羅湖方向列車內，有1對情侶當眾激吻，旁若無人。女方之後發現被拍攝，隨即望向鏡頭方向，超美「正臉」亦因此曝光。



網民看過影片議論紛紛，有人批評2人行為不妥當，「公眾地方都咁」、「有無咁離譜」。但也有大批網民看到女方正臉「心心眼」，「好正」、「有仙氣」、「戀愛了」



本港網絡及內地微博瘋傳1段影片，見到港鐵東鐵往羅湖方向列車內，有1對情侶當眾激吻。（影片截圖）

港鐵情侶車廂激吻

該段「港鐵情侶車廂激吻」影片於本港討論區及內地微博流傳。影片長11秒，當時東鐵綫列車駛到終點站羅湖，雖然車廂內乘客眾多，惟扶手位置有1對男女引起注意，事關女方正主動狂吻男方。

女方主動狂吻男方。（影片截圖）

在女方主動攻勢下，男方未有太大反應，臉部左右移動，讓女方吻在臉上。女方索吻不果，定神望着男方，似乎不滿男方反應。

女方索吻不果，定神望着男方，似乎不滿男方反應。（影片截圖）

女方超美正臉曝光

2人行為被附近乘客全程拍下，影片結尾女方似乎留意到被拍攝，隨即望向鏡頭方向，超美「正臉」亦因此曝光。

女方似乎留意到被拍攝，隨即望向鏡頭方向，超美「正臉」曝光。（影片截圖）

女方似乎留意到被拍攝，隨即望向鏡頭方向，超美「正臉」曝光。（影片截圖）

網民：戀愛了

影片引來網民熱議，有人批評2人行為離譜，「公眾地方都咁」、「去打羽毛球啦」、「毀三觀」、「只要你不尷尬，尷尬是別人啊」。

惟女方美麗「正臉」曝光後風向逆轉，大批網民看到「心心眼」，「呢種質素係極少數」、「好正」、「有仙氣」、「戀愛了」、「好羨慕個男人」。