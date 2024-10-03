港鐵變屍殺列車？多名女乘客尖叫、跪住逃跑影片瘋傳　原因竟係咁

港鐵上演「屍殺列車」？本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵車廂內有多名女乘客驚恐尖叫、跪着逃走，或半蹲地上躲避，看似相當恐慌，而導致這1幕的「罪魁禍首」，竟然是「牠」！



影片引來網民熱議，形容情況看來就像韓國電影《屍殺列車》的場面，又或者「大型災難現場」，但知道真相又覺得很好笑，「如果有個好似孔劉嘅oppa出嚟捉咗佢，肯定即時爆紅」、「好搞笑，全車人好可愛」。



本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵車廂內有多名女乘客驚恐尖叫、跪着逃走，或半蹲地上躲避，看似十分恐慌。（影片截圖）

港鐵車廂內乘客突尖叫逃跑

本港多個Facebook群組、社交平台threads周三（10月2日）起瘋傳1段「港鐵車廂大逃亡」影片。

影片長11秒，聽到港鐵車廂內有多名女乘客驚恐尖叫，更見到有女乘客跪着逃走，之後拉扯着其他女生的褲邊，瑟縮一旁，看似十分害怕。影片亦見到，不少女乘客蹲下躲避，也有男聲驚呼「oh my god」。

港鐵車廂內有多名女乘客驚恐尖叫，更見到有女乘客跪着逃走，之後拉扯着別的女生褲邊，瑟縮一旁，看似十分害怕。（影片截圖）

港鐵車廂內有多名女乘客驚恐尖叫，更見到有女乘客跪着逃走，之後拉扯着別的女生褲邊，瑟縮一旁，看似十分害怕。（影片截圖）

「原兇」竟是飛蛾

不過，車廂乘客其後發現喝亂「真相」後，隨即傳出陣陣笑聲，笑容滿臉，原來製造混亂場面的「罪魁禍首」竟是1隻小小的飛蛾。只見牠在港鐵車廂通道近門位置附近飛舞，多次「撞牆」，沒想到嚇怕了一眾乘客。

原來製造混亂場面的「罪魁禍首」竟是1隻小小的飛蛾。（影片截圖）

車廂乘客發現「真相」後，隨即傳出陣陣笑聲。（影片截圖）

網民笑：屍殺列車？

網民看過影片議論紛紛，「睇緊屍殺列車？」、「大型災難現場」、「看上去就像列車遇難記」、「我在場都會嚇親」。也有網民反過來笑言「飛蛾表示嚇親」、「如果係小強，我諗全車大混亂」、「如果有個好似孔劉嘅oppa出嚟捉咗佢，肯定即時爆紅」。有人又指尖叫聲與笑聲令場面很有喜感，「第一次喺地鐵見到咁多人笑」、「多謝你帶畀我歡樂」、「好搞笑，全車人好可愛」。

亦有網民分享同類經歷，「我試過搭東涌綫遇過識飛嘅小強，屍殺列車咁啲人喺個車廂度就嚟走」、「有次喺地鐵嗰隻係飛曱甴，仲要好大隻，成車人好似廝殺列車咁去晒第二卡」。