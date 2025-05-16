港鐵「熱褲女失控」片瘋傳！狂踢牆+怒吼掟嘢　原因心酸網民同情

情緒發泄也應注意場合！本港網絡瘋傳1段「港鐵港女失控現場」影片，指港鐵站內有港女疑因事情緒失控，不斷大力踢港鐵站內牆壁，又拋擲自己袋內物品及撕爛紙張，怒吼「啊！」，同行疑似男友一直在旁勸止「BABY冷靜BABY冷靜」但不成功。



影片引來網民熱議，有人批評港女行為離譜，「發泄點解要破壞公共地方？」、「拍片等俾MTR告？」、「博出位？好無聊」。也有網民從前文後理推測港女「失控」原因，引來網民共鳴。



本港網絡瘋傳1段「港鐵港女失控現場」影片，指港鐵站內有港女疑因事情緒失控，不斷大力踢港鐵站內牆壁。（nicknick0920／threads）

疑似涉事港女於個人社交平台限時動態發布該段影片，隨後有網民於5月14日（星期三）分享到Threads，留言「做乜X」。

港女「失控」狂踢港鐵站牆壁

影片長30秒，一開始見到有港女在街頭拿着一疊紙張，畫面寫上「我受夠了！唔理喇！使咗136蚊！就咁劈畀佢算數！本身前兩日為咗print嗰本書，嘥咗好多心機仲去咗print嘢嗰度兩次，聽日可以攞，點知佢今日就要交！我唔想理喇！」。

一開始見到有港女在街頭拿着一疊紙張，畫面寫上「我受夠了！唔理喇！」等字眼。（nicknick0920／threads）

鏡頭一轉，見到該名穿熱褲港女在港鐵站內疑似情緒失控發泄，大力伸腳連環踢擊牆壁。（nicknick0920／threads）

鏡頭一轉，見到該名穿熱褲港女在港鐵站內疑似情緒失控發泄，大力伸腳連環踢擊牆壁。（nicknick0920／threads）

鏡頭一轉，見到該名穿熱褲港女在港鐵站內疑似情緒失控發泄，大力伸腳連環踢擊牆壁。（nicknick0920／threads）

鏡頭一轉，見到該名穿熱褲港女在港鐵站內疑似情緒失控發泄，大力伸腳連環踢擊牆壁，並露出兇狠表情，在旁疑似男友連聲勸阻，「冷靜啲冷靜啲，BABY冷靜BABY冷靜，BABY NONONONO，發泄完……」。

男友勸止：BABY冷靜！ 港女後續更狂

然而港女未有停止，取出自己袋內物品猛力拋擲，並拿起四散的紙張撕爛，怒吼：「啊！」疑似男友一直在旁勸阻「噢……唔好……冷靜啲冷靜」，但未有出手制止。影片至最後港女慢慢執拾地上物品放回袋內，直至片段結束。

港女之後取出自己袋內物品猛力拋擲，並拿起四散的紙張撕爛。（nicknick0920／threads）

港女之後取出自己袋內物品猛力拋擲，並拿起四散的紙張撕爛。（nicknick0920／threads）

港女之後取出自己袋內物品猛力拋擲，並拿起四散的紙張撕爛。（nicknick0920／threads）

港女再次踢牆。（nicknick0920／threads）

港女之後取出自己袋內物品猛力拋擲，並拿起四散的紙張撕爛。（nicknick0920／threads）

港女之後取出自己袋內物品猛力拋擲，並拿起四散的紙張撕爛。（nicknick0920／threads）

網民：拍片等俾MTR告？

網民看過影片議論紛紛，「好大壓力喎」、「點解自己女朋友發脾氣仲可以拍片」、「你唔好同我講條仔拍完佢發癲，條女再post返話失控現場，我真係笑X到X街，baby冷靜啲」。也有網民批評港女行為離譜，「拍片等俾MTR告？」、「用自己account post返自己發癲個情景出嚟，係想引人安慰自己定欣賞自己發癲嘅過程？」、「可以發泄，但點解會選擇喺一個咁多人嘅地方？」、「博出位？好無聊」。

港女「失控」原因惹共鳴：都幾慘

另有網民從前文後理分析，港女是學生，疑因功課「Deadline（交功課期限）」突然提早，無法如期「完美」完成，浪費金錢及心機而感到不滿，「以我理解係佢畀咗好多心機去做嗰份嘢，搞好晒print好晒第二日有得拎，點知係嗰日要交，但佢又冇講究竟當初個deadline係寫幾時，如果係臨時改其實都幾慘」、「似乎係學校功課需要hard copy，但print 完發現已經過咗submission deadline」、「簡單啲嚟講就係一個deadline fighter炒咗車」、「本人亦曾經係學生，理解佢的心情並致以深切慰問」。