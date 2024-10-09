26歲女愛愛後下體大出血　男友上網搜尋止血方法　害她失血過多亡

印度發生罕見奪命意外。1名23歲護理系畢業的女生與26歲男友到酒店開房，女生性交後下體大量出血，男友不但沒有即時將她送院，反而試圖再次發生性行為，最後別無他法，男友用布替女友止血不果，竟用手機搜尋自行止血方法，一找就找了60至90分鐘，結果女生失血過多昏迷，男友才通知朋友求救，同時清理房內血跡。女生最終由私家車送院，惟失血過多不治。警方經調查後，以涉嫌過失殺人罪名拘捕涉案男友。



該對情侶到酒店開房性交，23歲女友下體大出血，最終不治。（示意圖/gettyimages）

女死者是護理系畢業生

據了解，23歲女死者從護理系畢業，3年前認識1名較她年長3歲的男子，但他們已經2年沒有聯絡，大約7個月前，才透過社交媒體重新恢復聯繫，甚後發展至情侶關係。

搜尋字眼包括「如何在性交時止血」

案發於9月23日，他們前往古吉拉特邦（Gujarat） 瑙薩里縣（Navsari District）酒店開房，當發生完性行為後，女生下體大量出血，但男友仍然嘗試再和她性交，惟因女方傷勢嚴重，所以男友只能作罷，並嘗試用布止血，不過失敗收場。男子沒有將女友送院，反而用手機搜尋自行止血方法，字眼包括「如何在性交時止血」。

女生下體流血不止，但男友仍然想嘗試再次性交，但由於女生傷勢嚴重而作罷，其後用布止血不果，最終延誤救援至女生死亡。（示意圖/gettyimages）

上網搜尋逾1小時 女生陷昏迷

男友上網搜尋了60至90分鐘都未能替女友止血，女生終陷入昏迷，男友只好聯絡朋友求助，最終女生由私家車送院接受搶救，當日下午2時15分傷重死亡。男友去醫院前更先清理酒店房間血跡，以及通知女友的父母趕到醫院。

驗屍報告指女死者陰道撕裂

屍檢報告顯示死者私處嚴重受傷，陰道撕裂，因而大量失血致死。警方經調查後，以涉嫌過失殺人罪名拘捕涉案男友，不排除作出控告，但初步相信案件不構成謀殺和毀滅證據。

男友用手機上網搜尋自行止血方法，字眼包括「如何在性交時止血」，搜尋了60至90分鐘都未能成功止血，最終女友失血過多身亡。（示意圖/gettyimages）

當地警方回應案件時表示，涉案男友沒有即時尋求醫療救助，反而聯絡朋友，用私家車將死者送院，如果死者當時接受輸血和藥物，她有機會能活下來。

（綜合）