坐高鐵兒子遭乘客奶茶濺身！媽媽這樣反應獲讚　網民：身教好重要

家庭教育對孩子的教養十分重要，台灣有立委早前在社交平台分享見聞，指乘搭高鐵時不小心將奶茶溢出，濺到身旁小男孩衣服上，男孩的媽媽見狀不但沒有發難，反而空出位置讓她擺放奶茶，讓她驚歎母親的淡定優雅，於是發文表揚，並表示「但願我們面對突發狀況，都能學習像她和她帶出來的孩子一樣優雅從容」。



帖文一出即被瘋傳，不少網民留言，「這就是好的家教與修養的表現」、「非常罕見的家長，現在懂得良好教育重視情緒價值的家長應該已經瀕臨滅絕」。



台灣立委伍麗華不小心將奶茶灑到男孩衣服上。（Facebook圖片@伍麗華｜Saidai / Reseres）

男孩衣服被濺奶茶 笑了一笑便繼續用餐

台灣立委伍麗華在Facebook專頁「伍麗華｜Saidai / Reseres」發文及相，指她早前乘高鐵回家時，買了杯奶茶上車飲，可是她因沒有站好，不小心將奶茶灑在旁邊小男孩衣服。她趕緊道歉，但男孩的媽媽比她反應更快，表示「沒關係，妳的飲料要不要放在桌架上？」，並挪開孩子的杯讓出空間給她放奶茶。而男孩也情緒穩定，只向她笑了一笑便繼續用餐。

伍麗華大讚這對母子反應，表示敬佩這位母親，因孩子情緒易受父母影響，「童年情緒的發展攸關一生的幸福，這位母親已經為孩子奠定了良好的基礎」、「但願我們面對突發狀況，都能學習像她和她帶出來的孩子一樣優雅從容」。

帖文一出引來網民熱議，有人留言「這就是好的家教與修養的表現」、「情緒穩定好重要，大事化小小事話了，身教好重要」、「媽媽的教育很棒也很善良」、「非常罕見的家長，現在懂得良好教育重視情緒價值的家長應該已經瀕臨滅絕」。

而帖文也釣出男孩母親留言回應，指「噴到一些些而已啦，而且我們也很常站着知道多不方便，尤其又是星期五晚上上班好累人又多」。伍麗華回覆表示感謝，「除了謝謝妳，主要是我當下的心情是非常敬佩，由於妳的身教，讓我看見這孩子情緒的穩定。我的失禮，竟然沒有遭到白眼或不悅，在這時代已不多見，謝謝妳」。