12生肖心中ex是怎樣的存在？屬鼠仍舊藏於心底　屬馬再見亦是朋友

談及前任戀人，對於每個人來說都是一段難以忘懷的經歷。即便是不歡而散的結果，但也曾經有過美好的時光。只是對於不同性格的人來說，這殘留在心中的份量或有所不同，有的人會揪着不放，而有的人可能是水過無痕。



而對於12生肖的人來說，不同生肖基於性格特點的迥異，在處理前任關係上，有着不同的方式和心態。下面，請隨小編一起來看看在12生肖的心裏，前任戀人會是一個怎樣的存在？

在12生肖心中ex佔據多少份量，快來看生肖們對前度是埋藏於心還是釋懷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

在12生肖心中前度佔據多少位置（《前男友RETRY》劇照；01製圖）

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1. 生肖鼠：深埋心底的美好

生肖鼠對待前任戀人的態度是「深埋心底的美好」。他們心中保留着一段美好的回憶，不論多年過去，那段時光依然如昨日般清晰。生肖鼠時不時地回憶過去的點滴，回味着那份曾經的甜蜜和幸福。前任在生肖鼠心中佔據了大約30%的份量，是一段珍藏在內心深處的美好回憶。儘管他們並不想回到過去，但這段回憶仍然是生肖鼠成長路上的重要一部分。

2. 生肖牛：沉澱的歷程

生肖牛對待前任戀人的態度是「沉澱的歷程」。他們儘量避免與前任交集，不願意主動回憶過去的情感。生肖牛對於前任的傷痛是刻骨銘心的，深深地影響着他們的內心。雖然他們不會輕易提及過去，但那段傷痛依然佔據了他們心中約20%的份量。這段刻骨銘心的回憶是生肖牛成長過程中的一部分，讓他們學會堅強和保護自己。

3. 生肖虎：隱秘的承諾

生肖虎對待前任戀人的存在是一個隱秘的承諾。他們不願將過去的這一份情感展現給別人，所以會默默地將前任深埋在心底。生肖虎時常默默守護着這段回憶，不輕易提及過去的戀情。前任在生肖虎心中佔據了約10%的份量，是一段永遠珍藏的回憶。這份隱秘的承諾成為了生肖虎成長路上的一個重要秘密。

4. 生肖兔：害怕再次傷害

生肖兔對待前任戀人的態度是「害怕再次傷害」。他們將前任視作一段曾經的老朋友，儘量保持友好關係。然而，生肖兔並不對前任有着特殊的情感，不願再次受傷。他們對於前任的心結相對較輕，只佔據了心中約5%的份量。生肖兔選擇把更多的精力放在當下，不再被過去所困擾，這是他們成長過程中的一部分。

5. 生肖龍：思念的痕跡

生肖龍對待前任戀人的態度大多是「思念的痕跡」。他們可能會在不經意回憶過去點滴時，思念着那段曾經的情感，或許並不是對舊人有多大的留戀，只是偶爾懷念那段濾鏡中美好的時光。生肖龍並不是常常回顧過去的人，所以那段回憶只是佔據了他們心中約25%的份量。這些思念的痕跡已經成為生肖龍成長路上的一部分，讓他們明白愛情的珍貴和不可替代。

6. 生肖蛇：深藏的回憶

生肖蛇對待前任戀人的態度是「深藏的回憶」。他們很少主動提及前任，將那段回憶深深地埋藏在內心深處。雖然生肖蛇不輕易表露情感，但對於前任的回憶卻是永遠存在的。前任在生肖蛇心中佔據了約10%的份量，是一段悄然而逝的回憶。這些深藏的回憶成為了生肖蛇成長路上的一份珍貴寶藏。

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7. 生肖馬：曾經的摯友

生肖馬對待前任戀人的態度是「曾經的摯友」。他們會盡量保持與前任的友好關係，可以相互交流，但是情感已經淡化。生肖馬對前任的回憶不會佔據太多心思，大約佔據了15%的份量，是一段過去的友誼。生肖馬會將這段經歷看作是自己成長的一部分，而並不會過於糾結於過去的情感。

8. 生肖羊：慢慢釋懷的過程

生肖羊對於前任戀人的存在是一段慢慢釋懷的過程。他們會逐漸放下對前任的情感，但是過程可能會較長。生肖羊對於前任的回憶不會過於深沉，大約佔據了10%的份量，是一段正在漸漸遠離的回憶。生肖羊會通過積極的生活態度和新的目標來漸漸忘記過去的情感，追尋自己的幸福。

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9. 生肖猴：不屑一顧的態度

生肖猴對待前任戀人的態度是「不屑一顧」。他們會將過去的戀情看作是一段經歷，不會對前任有太多的情感連結。生肖猴對於前任的回憶只佔據了5%的份量，是一段被淡忘的回憶。生肖猴會以樂觀和開朗的態度面對生活，對於過去的情感並不會過於留戀，更願意把精力放在當下的快樂和成就上。

10. 生肖雞：潔癖的心結

生肖雞對待前任戀人的態度是「潔癖」。他們可能會刻意避免與前任的交集，不願意讓過去的情感再次湧上心頭。生肖雞對於前任的回憶較輕，大約佔據了5%的份量，是一段帶有心結的回憶。生肖雞會通過完美主義和積極進取的態度來彌補內心的不安，努力塑造自己的幸福生活。

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11. 生肖狗：忠誠的回憶

生肖狗對於前任戀人的態度是「忠誠的回憶」。他們會對前任懷有一份忠誠的情感，但並不會試圖回到過去。生肖狗對於前任的回憶佔據了20%的份量，是一段仍然珍惜的回憶。生肖狗會將這段經歷當作是自己情感世界的一部分，儘管情感已經淡化，但他們會將前任視作一個特殊的存在，並以此為動力繼續努力追求幸福。

12. 生肖豬：深情厚意的懷念

生肖豬對待前任戀人的態度是「深情厚意的懷念」。他們會時常想起過去的情感，但並不會讓這些回憶影響到當前的生活。生肖豬對於前任的回憶佔據了15%的份量，是一段深情厚意的懷念。生肖豬會將這段經歷當作是自己成長路上的一部分，用心感激過去的情感，但也願意迎接新的人生階段。他們會通過對現在的珍惜和對未來的期待，來繼續前行。

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