買蛋糕入其他餐廳品嚐　小紅書女呻被收$100切餅費　網民反應兩極

在餐廳切蛋糕或進食外來食物，通常會被收取額外費用。1名女子在小紅書表示，和朋友購買2件小蛋糕，隨後進入其他餐廳用膳，以及進食蛋糕，其間獲侍應告知要收取100元切餅費，明明蛋糕無須切開，沒有用過餐廳雪櫃，侍應事前亦沒有告知，只在店舖門口提及類似字眼，但沒有寫明收費，「內地人完全不知道這個（切餅費）」。



許多網民表示「內地比較高檔的餐廳有開瓶費，切餅費很少聽說」、「要做內地人的生意，就該迎合內地人的習慣吧」，但更多人認為「香港的餐廳不能吃外帶食物啊，自己帶蛋糕要收切餅費很正常，不想付切餅費就要買店內的蛋糕」、「尊重當地風俗」。



樓主和朋友在蛋糕店買了2件小蛋糕，然後進入其他餐廳一併進食。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，日前和朋友在蛋糕店買了2件小蛋糕，然後進入其他餐廳，當時看不到店方在門口豎牌提醒切勿進食外來食物的警告，職員亦沒有主動告知，遂在餐廳內進食蛋糕，侍應見狀和同事商量後，上前告知收取100元切餅費。

樓主質疑自己沒有額外使用餐具和雪櫃，「沒有要求別人幫我們切蛋糕…吃小蛋糕是為了墊墊肚子」，事後結帳發現門口牌子沒有寫明收費，慨嘆「內地人完全不知道這個」。

樓主大呻獲告知收取100元切餅費。（小紅書圖片）

帖文引來大量網民留言，「從來沒聽過切餅費這個詞」、「這不是本來就是倆塊小蛋糕嗎？切哪了？」、「長知識了…在香港幹什麼都覺得好麻煩」，但亦有網民認為「入鄉隨俗吧」、「切餅費只是防止顧客帶外來食物到店內享用，以免影響店內銷售額的方法，跟開瓶費一樣…知道店舖高昂租金就能慢慢理解了」。

（小紅書）