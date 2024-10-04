用長者八達通搭港鐵！小紅書女被罰$1000　提1原因上訴遭網民炮轟

成年人使用長者八達通乘搭公共交通工具得到優惠，當然會受罰。有小紅書女用戶發文表示，過往首次來港旅遊時為母親辦理1張長者八達通，並且一直保存。她近日再次來港，在落馬州站乘搭港鐵時不慎使用該張長者八達通，因被職員發現而罰款1,000元，當日已繳交罰款，但事後她認為只是無心犯錯，故決定撰寫申訴信寄給港鐵，「希望能通融給次機會」。



許多網民支持小紅書女申訴，但亦有人認為「老人八達通是寫得很清楚的！ 你收到罰單是應該！」、「又為自己的罪行找借口」、「必須嚴厲執法，太多人這樣了」。



樓主稱一直保管2張八達通，包括為母親申請的長者八達通。（小紅書圖片）

稱為母親申請長者八達通

樓主在小紅書表示，以往首次來香港旅遊時，曾為同行母親辨理長者卡，由於八達通在90天內退卡需要手續費，所以打算在該日期後才退卡，故樓主一直保留2張八達通卡，她最近再次來港，「不清楚規則，以為都一樣，隨便刷了1張」，在落馬州站過閘乘搭港鐵，結果職員發現她使用長者八達通，於是將她帶到辦公室開了罰單。

網民認為「自己做錯事還找一大堆藉口，為什麼不能反省自己？」、「又為自己的罪行找藉口」、「必須嚴厲執法，太多人這樣了」。（資料圖片）

稱無心之失盼港鐵通融

當時樓主「沒有爭論，很順從地拿了罰單走人」，隨後才知道「很多人故意這樣做，但是我真的只來過一次香港，根本不懂這些的」。雖然當日繳交罰款，但她見到其他小紅書用戶解釋申訴流程，「申訴成功的話可以把1,000元支票寄過來」，雖然知道「錯了就認罰，成年人要懂得承擔責任」，但她強調自己是無心之失，故且嘗試上訴，希望港鐵通融，目前尚未交代上訴結果。

樓主見到其他小紅書用戶解釋申訴流程，強調自己是無心之失，故且嘗試上訴，希望港鐵通融。（小紅書圖片）

大量網民支持樓主提出上訴，不過亦有人覺得「個個都說是誤會」、「刷長者卡的聲音是不一樣的，你一刷錯卡，應該不要入閂。立即去客服找幫助，也是給自己清白的方法」、「自己做錯事還找一大堆藉口，為什麼不能反省自己？」。

（小紅書）