萬寧便衣保安誤指港女偷竊　箍頸扯背囊拖行50米　萬寧炒保安公司

店舖保安員懷疑有人盜竊，可用暴力「執法」？有港女在網上憤怒發文，表示日前光顧萬寧位於尖沙咀的分店購買枇杷膏，當時使用自助收銀機，確定付款後離開，惟行至距離店舖約50米即被2名女子夾攻，分別箍頸和扯背囊，一邊大聲指控港女「你跟我過嚟！你冇畀錢！你偷嘢！」，一邊將她拖回店內。



港女被拖到店後，立即取出褲袋內收據，展示給經理，質問「究竟發生咩事？你覺得我冇畀錢，你咪問我攞張收據睇囉，唔使扯住我入返舖頭啩？」。經理經了解後，聲稱他亦是剛剛才知道該2名女子是便衣保安，而證明樓主清白後，其中1名便衣保安向她「搭膊頭」示好，歉稱「唔好意思啊，誤會咗你」。



港女表示事後已向萬寧客戶服務部投訴，但暫時未有回應，認為當時「真係以為自己係被人綁架，同埋當2個女人同時扯走我嘅時候，我1個人係冇辦法掙扎到」，她撰文時「隻手仲震緊，亦都忍唔住喊」。



萬寧回覆《香港01》查詢時表示，高度重視昨日有關顧客梁小姐在萬寧尖沙咀分店遭受不當對待。管理層得悉事件後，已親身向梁小姐致以慰問及道歉，並承諾跟進事件。萬寧指涉事2名便衣保安員經第三方保安公司聘用，而根據調查，2名人員違反保安公司所制定的員工守則，已被即日解僱，萬寧亦已決定終止與該保安公司的合約。



萬寧表示已成立專責小組跟進事件，包括重新檢討店舖保安及相關流程，以防止類似事件再次發生。萬寧重申，對於梁小姐受到的不當對待，深感抱歉，未來會繼續努力改善。



樓主稱當時戴住口罩光顧萬寧位於尖沙咀金馬倫道的分店，結果遭到「好人當賊辦」。（Google街景截圖）

港女遭箍頸兼扯背囊 被拖行50米

該名港女在Threads發文表示，10月8日周一早上約10時，她戴着口罩光顧萬寧位於尖沙咀金馬倫道的分店，當時全店只有她和另外2人。樓主購買2盒川貝枇杷膏，並使用自助收銀機付款，扣除優惠後總數80元。她付款後便離開，詎料走了約50米外，「突然之間有1個女人箍住我條頸，另1個女人扯住我個背囊，然後好大聲咁話『你跟我過嚟！你冇俾錢！你偷嘢！』」。

樓主一邊被扯，一邊大叫救命，一度以為遭到綁架，隨後被她們扯入萬寧店內，經理一臉茫然詢問發生何事。樓主形容「呢一刻已經驚到喊」，慶幸「個褲袋袋住張收據」，隨即展示收據，同時質問經理「無端端喺條街度扯住我係咁行，箍住我條頸」、「等個客行咗50米之後扯返個客入舖頭嘅」、「只要問我攞張收據，我都可以畀你睇」。

樓主透過自助收銀機購買2盒川貝枇杷膏，扣除優惠後總數80元，但2名便衣女保安以為她沒有付款，不但箍頸和扯背囊，甚至將她拖行約50米返回店內。（Threads圖片）

便衣女保安「搭膊頭」 歉稱︰唔好意思

經理經了解後，解釋剛剛才知道她們是便衣保安，其間有熱心男途人直言見到事件經過，可以為樓主做證。事件水落石出後，其中1名便衣女保安向樓主「搭膊頭」，歉稱「唔好意思啊，誤會咗你」，樓主反喝「唔好掂我」。

樓主直言對事件感到非常震驚，「喺香港土生土長，未試過發生咁嘅事」，以為自己遭到綁架，事後向萬寧客戶服務部作出投訴，但暫時沒獲回覆，又形容驚魂未定，撰文時「隻手仲震緊，個心仲跳得好快，打緊呢篇嘢嘅時候都有喊」。

樓主形容撰文時「隻手仲震緊，個心仲跳得好快，打緊呢篇嘢嘅時候都有喊」，大量網民狠批萬寧和該2名便衣女保安。（示意圖/gettyimages）

網民狠批萬寧便衣保安做法過份

帖文在網上被瘋傳，更轉載到多個社交群組，內容惹來網民嘩然，不少人更湧到萬寧官方facebook專頁留言，「洗版式」狠批「有顧客幫襯你哋，竟然受到身體同精神傷害？ 真係好恐怖」、「嘩！保安唔係第一時間問人攞張單睇吓，係箍頸拖行」、「以後點喺你度買嘢？」、「箍頸係咪睡眠品質測試既一部分？」、「巧驚驚」、「想應徵便衣保安」、「捉人還捉人，有懷疑都唔應該咁！淨係睇文字都覺得恐怖」、「事主應該即刻報警」。

（綜合）