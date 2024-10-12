2死倫常命案｜子圖自殺遭阻　持刀刺背弒父　逃亡後1原因倒斃路邊

馬來西亞發生倫常慘案，釀成父子同死。案中1名男子疑在大學讀書時，因遇到沉重壓力而患上精神病，近日在家中企圖自殺，父親見狀立即勸阻。豈料兒子懷疑病發，手持利刀刺向父親背部，導致傷重死亡。兒子弒父後棄刀駕車逃之夭夭，母親直擊過程大驚報警。疑兇逃走期間曾再買刀，但最終卻口吐白沫倒臥路邊，警員到場調查後，初步相信他是飲下過量漂白水致命。



警方到場案發住宅單位調查，證實屋內男子中刀身亡。（網上圖片）

疑兇因學業壓力導致患精神病

據了解，32歲男疑兇有1名雙胞胎兄弟，2人自小成績優異，疑兇在大學求學期間疑因承受沉重的學業壓力，繼而患上精神病，其65歲父親是退休教師，疑兇與父母同住在馬來西亞森州庇勞甘榜新那靈。

案發於上月5日下午約4時40分，疑兇懷疑病發，且出現幻覺試圖自殺，父親見狀勸阻，惟疑兇更加激動，更持利刀刺向父親背部，然後棄刀駕車逃走。父親中刀後受傷重，母親目睹大夫遇襲，大驚報警，惜父親當場證實死亡。

人員移送遺體。（網上圖片）

兒子弒父後飲漂白水自盡

警員立即追緝在逃疑兇，最終在新那靈鎮發現他倒臥路邊，而且口吐白沫，救護人員到場證實已無生命跡象。

當地警方其後交代案情，初步相信疑兇飲下過量漂白水致命，而父子遺體已經送往醫院接受剖屍檢驗，警方將循謀殺及自殺展開調查。

父子遺體將在新那靈的伊斯蘭公墓安葬。（示意圖/gettyimages）

親友︰疑兇非常愛他的父親

有商店店主表示認識疑兇一家，知道疑兇患精神病，偶然會過來光顧，一直表現與正常人無異，而且態度良好。案發當日，疑兇進入其店內表示想購買刀具，當時對方嘴角滲血，未知是否已經服毒，店主一邊暗中通知警方，一邊以店舖沒有售賣武器為由，將疑兇打發離開，隨後有人看到疑兇到附近商店買了1柄刀，但步出店外後即倒地。警方其後接報到場調查，發現疑兇已經死亡。

案發家庭的親友表示，該對夫婦為人友善，經常幫人，並指疑兇「是一名好兒子，而且非常愛他的父親」，詎料發生弒父悲劇。據悉，父子遺體將在新那靈的伊斯蘭公墓安葬。

（綜合）