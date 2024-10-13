2健身教練託管姊弟疑當人肉沙包　3歲童睪丸發黑　調查揭心寒內情

台灣新北市發生駭人虐兒案，一對3歲及6歲小姊弟，因單親母親工作忙碌，將小姊弟交託給任職的健身中心兩名教練照顧，可是不出一個月，兩名姊弟疑被兩人「人肉沙包」般凌虐。3歲弟弟因流血不止暈倒送院才揭發本案。醫生檢驗發現弟弟身上多處瘀傷，從腳背到背部全是大片紅腫和瘀青、出血位流止不止，像被繩索抽打，甚至連睪丸也發黑，「像是捏爆」，情況令人慘不忍睹，經調查再發現姊姊身上也是全身瘀傷。



警方接手列為虐兒案調查，指控2名涉案健身教練涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》成年人故意傷害未成年人及剝奪行動自由等罪，現將兩人扣押候審。



其中一名疑犯葉姓男子，被指愛在網上炫富。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，受害者為分別年僅3歲及6歲的姊弟，因父母離異，兩人隨母親在竹北居住，母親在竹北某健身中心工作，但因工作忙碌，她將小姐弟交託健身中心2名葉姓健身教練輪流照顧。

今年9月母親將小姐弟送到2名葉男的住所，可是期間小姐弟疑被人當作「人肉沙包」，居住不到1個多月，兩人身上全身都是瘀青和挫傷。

醫生檢查下發現弟弟全身瘀傷，從腳背到背部全是大片紅腫和瘀青，就連睪丸也發黑，傷勢令人慘不忍睹。（示意圖／GettyImages）

事件揭發當天為10月6日，弟弟因被打到流血不止暈倒，葉男才將他送到竹北東元醫院急救，經醫生檢驗，發現弟弟全身瘀傷，從腳背到背部全是大片紅腫和瘀青、出血位置流血不止，像是被人用繩索抽打的傷口，就連睪丸也發黑，「像是捏爆了」，傷勢令人慘不忍睹。

醫院立即報警，警方調查時葉男聲稱男童跌倒受傷，不過醫護及警方認為弟弟的傷勢完全不像跌倒，且有新舊傷痕，懷疑遭人毆打，甚至被針對生殖器施虐。而警方其後也發現6歲姊姊也是被人虐待致遍體鱗傷。事件曝光後，弟弟仍須在醫院留醫，姊姊則已交由新竹縣府社會處安排暫託。

警方接手列為虐兒案調查，指控2名涉案健身教練涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》、《刑法》成年人故意傷害未成年人及剝奪行動自由等罪，現將兩人扣押候審。