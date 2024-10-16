阿伯攜約1.4米熨衫板搭九巴遭拒　斥車長：唔好搞事　後續累全車

攜帶物件搭巴士有尺寸限制，如構成風險車長有權拒絕乘客上車。有市民在荃灣直擊1名阿伯試圖攜帶熨衫板登上九巴被拒絕登車，阿伯叫車長「唔好搞事」，他只會坐4個站，最終連累其餘全車乘客落車等下班。片段所見阿伯和行人路1名大叔對罵，他揚言其熨衫板，「矮過我都話唔得」、「咁我宜家搵人嚟囉」，車長和其餘乘客正下車等候。拍片市民指該熨衫板和阿伯差不多高，「1.4米走唔甩」。



網民紛紛直斥阿伯野蠻，「件嘢個人扶唔實，一嘢打爛玻璃或整親人，司機就會被人問點解唔阻止佢上車」、「司機俾佢上車出咗咩問題司機要受㗎」。



阿伯和站在行人路的大叔對罵。（Threads影片截圖）

阿伯稱熨衫板矮過自己

影片上載者在Threads表示，事發當日，1名阿伯持熨衫板在荃灣沙咀道滿樂大廈車站等車，隨後登上路線235的雙層九巴，車長見狀認為「熨衫板超長」，拒絕讓他上車。阿伯堅持上車，「例牌都係叫個巴士司機唔好搞事啦，話塊熨衫板仲矮過佢，佢都唔係高 ，4個站點會唔得」，兩人協商不果，結果全車其餘乘客都落車等下一班，隨後有下車的乘客和阿伯吵起上來。

片段所見，巴士停泊後司機站在旁邊，有名阿伯站在巴士車門位置，其餘人正輪候巴士。站在行人路的白衣大叔指住站在車門位置的阿伯大鬧「冇X用」，阿伯大喊：「我係冇X用，咁我宜家搵人嚟囉。」阿叔轉身離開鏡頭範圍，阿伯繼續叫喊，「1塊咁嘅熨衫板，矮過我都話唔得，高過你呢高就高啦」。

阿伯試圖攜帶大約1.4米長熨衫板登上九巴，車長認為有危險，拒絕對方上車。（示意圖/非涉事熨衫板/淘寶圖片）

樓主無奈指，「發覺呢個年紀好鍾意叫後生唔好搞事」，因為已達到加上天氣熱，他轉坐其他車離開，未知事件結局，又補充道：「佢嗰塊（燙版板）真係同佢個人一樣咁高，1.4米走唔甩」。

網民撐車長：有危險性已經可拒絕

有網民指熨衫板未必超過行李高度限制，「一個起碼1.6米嘅成年人站立車上就可以，而一塊1.4至1.5米嘅熨衫板直立車上就會影響人實屬荒謬」。不過，許多人認同車長決定，「唔過size但有危險性已經可以拒絕，不過呢個香港係咁，無事就話司機搞事，有事就就話司機唔做事」、「司機啱，但維持秩序大家都會付出成本」、「2蚊貨車，抵到爛，日日走幾轉」。

根據香港法例第230A章《公共巴士服務規例》，巴士乘客可以無須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，只要該包裹或該等包裹可予安全及方便攜帶即可，但物品不得佔用任何座位，以及不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

（綜合）